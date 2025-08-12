川普新稅法是劫貧濟富？分析顯示富人多賺40萬 窮人損逾3萬元

根據美國國會預算處（CBO）最新分析，美國總統川普的稅收與支出法案將對最貧困的美國民眾造成財務衝擊，同時提高較富裕家庭的收入。

周一公布的「大而美法案」分析，最為貧困的10%家庭每年平均將損失約1,200美元（新台幣約3.6萬元）財力，相當於所得減少3.1%；而收入最高的10%家庭則平均增加約13,600美元（新台幣約40.7萬元），相當於所得增加2.7%。中等收入階層則可望平均增加每年約800至1,200美元財力。

美國國會預算處指出，貧困家庭受到衝擊大致是因為損失社福支出福利，富裕家庭則主要受惠於租稅優惠與現金補貼。

川普及他的盟友近期批評多個獨立機構公布的數據與政府觀點不符，並屢屢針對立場中立的國會預算處的經濟成長預估數據提出質疑。

「大而美法案」上月生效，涵蓋川普多項經濟政策，包括延長2017年個人所得稅減稅措施，並新增與擴大多項減稅優惠，例如提高州與地方稅聯邦扣抵上限、加碼兒童稅額抵免、免除小費與加班費的所得稅。為彌補部分成本，法案削減多項潔淨能源計畫與社會支出，包括聯邦醫療補助（Medicaid）和糧食券。

美國國會預算處上月表示，如果不計經濟成長影響等效應，這項法案未來10年將使美國赤字增加3.4兆美元。民主黨人和其他批評者譴責這項法案是犧牲低收入家庭，換來有利於富人。在社會安全網縮減之際，經濟放緩與就業市場疲弱凸顯這些福利的重要性。

經濟學家警告，關稅引發物價上漲將對低收入家庭衝擊更大，因為他們所得的更大比率是花費在生活必需品。

低所得家庭的財力損失可能會延後顯現，因為共和黨在法案中安排，許多社福支出的削減措施要到2026年期中選舉後才生效，而減稅措施將在明年初就能感受到。