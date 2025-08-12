快訊

川普新稅法是劫貧濟富？分析顯示富人多賺40萬 窮人損逾3萬元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普在7月底簽署了「大而美法案」，但國會預算處（CBO）最新分析，這會對最貧困的美國民眾造成財務衝擊，同時提高較富裕家庭的所得收入。路透
美國總統川普在7月底簽署了「大而美法案」，但國會預算處（CBO）最新分析，這會對最貧困的美國民眾造成財務衝擊,同時提高較富裕家庭的所得收入。路透

根據美國國會預算處（CBO）最新分析，美國總統川普稅收與支出法案將對最貧困的美國民眾造成財務衝擊，同時提高較富裕家庭的收入。

周一公布的「大而美法案」分析，最為貧困的10%家庭每年平均將損失約1,200美元（新台幣約3.6萬元）財力，相當於所得減少3.1%；而收入最高的10%家庭則平均增加約13,600美元（新台幣約40.7萬元），相當於所得增加2.7%。中等收入階層則可望平均增加每年約800至1,200美元財力。

美國國會預算處指出，貧困家庭受到衝擊大致是因為損失社福支出福利，富裕家庭則主要受惠於租稅優惠與現金補貼。

川普及他的盟友近期批評多個獨立機構公布的數據與政府觀點不符，並屢屢針對立場中立的國會預算處的經濟成長預估數據提出質疑。

「大而美法案」上月生效，涵蓋川普多項經濟政策，包括延長2017年個人所得稅減稅措施，並新增與擴大多項減稅優惠，例如提高州與地方稅聯邦扣抵上限、加碼兒童稅額抵免、免除小費與加班費的所得稅。為彌補部分成本，法案削減多項潔淨能源計畫與社會支出，包括聯邦醫療補助（Medicaid）和糧食券。

美國國會預算處上月表示，如果不計經濟成長影響等效應，這項法案未來10年將使美國赤字增加3.4兆美元。民主黨人和其他批評者譴責這項法案是犧牲低收入家庭，換來有利於富人。在社會安全網縮減之際，經濟放緩與就業市場疲弱凸顯這些福利的重要性。

經濟學家警告，關稅引發物價上漲將對低收入家庭衝擊更大，因為他們所得的更大比率是花費在生活必需品。

低所得家庭的財力損失可能會延後顯現，因為共和黨在法案中安排，許多社福支出的削減措施要到2026年期中選舉後才生效，而減稅措施將在明年初就能感受到。

法案 美國 川普 社福 稅收 富人

