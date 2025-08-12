川普派國民兵進華府 市長表達不安但承諾合作

美國首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，美國總統川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」。鮑賽強調她幾乎無力阻止，媒體認為她似乎已準備配合。

「紐約時報」指出，鮑賽在記者會上的回應充滿外交口吻，這與她在川普第2任期內對川普的低姿態相符。她在川普第1任期內曾就加諸首都有限自治權的類似威脅，發表過更為激烈的反對言論。

鮑賽表示，「我們有責任支持這項行政命令，我的職責之一是確保與聯邦夥伴的高度合作」。她隨後補充說，「我們與聯邦夥伴的合作由來已久，每日皆是如此」。

鮑賽向記者表示，「我不想淡化他們（川普）所說的話，也不想過度淡化此舉對我們自治權的侵犯」。

鮑賽謹慎地避免直接反應情緒，而是引用華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）的話來表達她對川普的不滿。

施瓦布今天以聲明指出，川普的接管是「史無前例、不必要且非法」。市府官員「正考慮所有選項並將採取一切必要措施，保護特區居民的權利與安全」。

川普今天宣布將派遣國民兵（National Guard）進駐華盛頓特區，並將華府警察部門納入聯邦管轄，理由是降低犯罪率並解決市內遊民問題。

法新社認為川普試圖透過這項行動鞏固他作為「維護法律和秩序」總統的形象，川普亦表示此舉可能會擴展到美國其他主要城市。