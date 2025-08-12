快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

川普派國民兵進華府 市長表達不安但承諾合作

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，美國總統川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」。(美聯社)
美國首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，美國總統川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」。(美聯社)

美國首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，美國總統川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」。鮑賽強調她幾乎無力阻止，媒體認為她似乎已準備配合。

「紐約時報」指出，鮑賽在記者會上的回應充滿外交口吻，這與她在川普第2任期內對川普的低姿態相符。她在川普第1任期內曾就加諸首都有限自治權的類似威脅，發表過更為激烈的反對言論。

鮑賽表示，「我們有責任支持這項行政命令，我的職責之一是確保與聯邦夥伴的高度合作」。她隨後補充說，「我們與聯邦夥伴的合作由來已久，每日皆是如此」。

鮑賽向記者表示，「我不想淡化他們（川普）所說的話，也不想過度淡化此舉對我們自治權的侵犯」。

鮑賽謹慎地避免直接反應情緒，而是引用華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）的話來表達她對川普的不滿。

施瓦布今天以聲明指出，川普的接管是「史無前例、不必要且非法」。市府官員「正考慮所有選項並將採取一切必要措施，保護特區居民的權利與安全」。

川普今天宣布將派遣國民兵（National Guard）進駐華盛頓特區，並將華府警察部門納入聯邦管轄，理由是降低犯罪率並解決市內遊民問題。

法新社認為川普試圖透過這項行動鞏固他作為「維護法律和秩序」總統的形象，川普亦表示此舉可能會擴展到美國其他主要城市。

川普 美國 華盛頓

延伸閱讀

美俄峰會周五舉行 川普助拿烏克蘭失地

半導體關稅100%「乍看完了」...川普留後門！謝金河：選錯方向會付大代價

路透：川普的「分潤制」恐違憲 但可能是企業是救命索

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

相關新聞

川普新稅法是劫貧濟富？分析顯示富人多賺40萬 窮人損逾3萬元

根據美國國會預算處（CBO）最新分析，美國總統川普的稅收與支出法案將對最貧困的美國民眾造成財務衝擊，同時提高較富裕家庭的...

川普派國民兵進華府 市長表達不安但承諾合作

美國首都華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，美國總統川普宣布接管特區警察部門「令人不安且史無前例」...

晶片抽成換許可／WSJ評論：政治之手伸進經濟 美愈來愈像中國

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)11日撰文指出，美國正邁向具有美國特色的國家資本主義，川普總統效法中國共...

付了錢就有權破壞國安？專家批川普向輝達超微銷陸晶片「抽成」恐違憲

美國晶片製造商輝達（Nvidia）及超微（AMD）與川普政府達成一項罕見安排，同意將在中國大陸市場銷售AI晶片所得營收的...

影／美國賓州鋼鐵廠爆炸1死1失蹤 爆炸瞬間畫面曝光

美國匹茲堡地區一家鋼鐵工廠11日上午發生爆炸，造成至少1人死亡，1人下落不明，10人受傷，搜救人員截至當天下午仍在尋找失...

提名首席經濟學家任勞工統計局長 川普：未來數據會誠實、準確

美國總統川普11日宣布，他提名美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的首席經濟學家E.J. 安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。