加州11歲女童住家外遭美洲獅襲擊 輕傷送醫

中央社／ 加州馬利布11日綜合外電報導

美國加州馬利布（Malibu）一名11歲女童在住家外遭美洲獅攻擊受傷，母親趕來救援時也被追趕，直到美洲獅被嚇跑為止。地方官員今天表示，女童僅受輕傷且已送醫。

美聯社報導，加州漁業暨野生動物局（CaliforniaDepartment of Fish and Wildlife）發言人泰拉（PeterTira）指出，昨天事發時女童在住家雞舍附近，美洲獅自後方往前撲，咬傷她的手臂、腿部與下背。

泰拉表示，女童的母親聽到尖叫聲後，帶著另一個孩子跑到現場，隨即也遭這隻美洲獅追趕。

泰拉說，另外一名家屬有電擊棒，成功利用電擊棒聲響嚇跑美洲獅。

野生動物官員之後在附近找到一隻美洲獅並將其安樂死。DNA檢測將釐清是否為襲擊女童的同一隻。

美洲獅襲擊人類的情形相當罕見。根據加州漁業暨野生動物局資料，自1986年以來經證實的攻擊總數為27起，當中多數為非致命性。

最近一次致命事件發生在去年3月，北加州喬治城（Georgetown）一名21歲男子遇美洲獅襲擊喪生。

去年9月，馬利布溪州立公園（Malibu Creek StatePark）也發生過美洲獅襲人事件，一名5歲男童在家人野餐桌附近玩耍時遭到攻擊，所幸並無生命危險。

