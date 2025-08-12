中國男子在美走私保護類烏龜 最高可處5年徒刑

一名居住美國紐約的中國男子因試圖將價值超過100萬美元（約新台幣3000萬元）的保護類烏龜走私至香港，恐將面臨最高5年徒刑與高額罰款。

法新社報導，布魯克林（Brooklyn）居民林偉強（Wei Qiang Lin，音譯）今天在紐約聯邦地區法院認罪，承認走私220多個包裹，內含約850隻東部箱龜（Eastern box turtle）與三趾箱龜（three-toed boxturtles）。

美國司法部表示，這些活體烏龜被包裹在襪子裡，運送過程長達數週，而裝有這些爬蟲類動物的箱子上貼著「塑膠動物玩具」標籤。

司法部表示，這些烏龜在邊境檢查時遭執法單位截獲，市值達140萬美元。

司法部在聲明中表示，斑紋鮮豔的東部箱龜與三趾箱龜在「國內外寵物市場是搶手貨，尤其是在中國與香港」。

司法部說，這些烏龜受到「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）保護。

宣判日期定於12月23日，林偉強將面臨最高5年監禁、3年獄後監督，以及最高25萬美元罰款。