分析：美政府抽成輝達15% 國安和企業遇全新風險

美國總統川普與晶片業巨擘輝達達成協議，輝達須交出部分營收給美國政府，換取恢復向中國出口先前被管制的晶片。此舉顛覆數十年來的美國國安政策，製造一種全新的企業風險。

路透社分析，美國政府過往基於國安理由決定管制敏感技術出口時，一般認為這些決定沒得商量，一項技術一旦受管制，無論預期海外銷售利潤有多高，企業都無法花錢規避管制。

然而川普今天說，他將允許輝達（Nvidia）出售人工智慧（AI）H20晶片給中國，條件是輝達賣晶片給中國的營收要讓美國政府抽成15%。川普與半導體公司超微（AMD）也達成類似協議。

川普還告訴記者，他願意讓輝達銷售其旗艦晶片Blackwell的降規版給中國。

川普政府數月前禁止輝達向中國出售H20晶片，但上月改變心意，聲稱這是針對稀土談判的一部分。

● 兩黨皆有疑慮

川普要求抽成的舉動引來民主、共和兩黨國會議員譴責，他們警告，在出售敏感技術給美國對手的問題上，此舉可能製造一種「付費即可」的架構。分析師和法律專家也有類似擔憂。

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）說：「在保護我國國安方面，出口管制是前線防衛措施，我們不應創下先例，鼓勵政府核發銷售技術給中國、強化中國AI能力的許可。」

同一委員會的民主黨首席議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）也說：「藉由為我們的安全疑慮標價，我們向中國和盟友釋出訊息：只要價格不錯，美國國安原則有得商量。」

川普政府曾表示，恢復銷售H20晶片的國安風險很小，因為這款晶片早在中國普遍銷售。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上月接受財經媒體CNBC訪問時，描述H20是輝達的「第4佳」晶片。他說，中國企業繼續使用美國技術，符合美國利益。

● 法律上是否可行？

對美國來說，川普與輝達的協議極為罕見，也代表川普對企業決策的又一次干預。川普曾施壓高階主管投資美國製造業，還曾質疑半導體公司英特爾（Intel）執行長陳立武與中國企業的關係，要他辭職。

目前不清楚川普的行動是否合法。

「華爾街日報」分析，川普政府須為美國商務部工業安全局（BIS）批准的出口許可制定新架構，這是政府重塑AI晶片出口的行動之一。

由於「出口管制改革法」（Export Control ReformAct）規定申請許可相關業務不得徵收費用，政府必須另闢蹊徑。此外，美國憲法也禁止聯邦政府針對出口商品徵收一般稅或關稅。

但業界專家認為，許多晶片是在海外製造，因此工業安全局的選項之一是針對需要出口許可的外國製造商品制定新規。或者美國官員也可為這筆費用想一個通用名目，例如協助美國在科技方面維持領先。

● 美國政府能賺多少？

伯恩斯坦（Bernstein）研究公司分析師估計，在美國4月實施出口管制之前，中國今年對輝達H20晶片的需求約為150萬顆，相當於200億美元以上的營收。這意味著川普政府可透過新協議分得數十億美元，視輝達出口量而定。

「華爾街日報」指出，這些協議表明，AI晶片已是戰略商品，且成為美中貿易談判的核心議題之一。