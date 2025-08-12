付了錢就有權破壞國安？專家批川普向輝達超微銷陸晶片「抽成」恐違憲

美國晶片製造商輝達（Nvidia）及超微（AMD）與川普政府達成一項罕見安排，同意將在中國大陸市場銷售AI晶片所得營收的15%上繳美國國庫，以換取出口許可，成為美國政府首次直接從企業營收中「抽成」，但有專家警告此舉可能違憲。

華盛頓郵報報導，川普11日在白宮記者會上表示，他曾與輝達執行長黃仁勳討論是否允許H20晶片出口，並稱黃仁勳是「很棒的人」。川普透露：「我說，如果我要這麼做，我希望你們回饋做為國家的我們一點什麼，因為我在給你們一個批准。」

一位知情人士表示，川普達成15％收入分成協議後，打電話給商務部長盧特尼克，指示發放出口許可。川普則形容H20晶片是「舊晶片」，雖然「在當地仍有市場」，但不會提升中國的能力。

然而，即便沒有收入分成條款，川普決定放寬輝達的晶片銷售限制仍引發爭議，跨黨派官員擔憂政策反覆將削弱國際對美國出口管制的信任。部分學者亦迅速批評，此舉可能違反美國憲法禁止對出口徵稅的規定。

拜登政府的白宮國際經濟資深主任哈雷爾（Peter Harrell）10日在社群媒體上表示，這件事除了有政策問題外，「美國憲法明確禁止對出口徵稅。」

布希政府出口管制高層官員、現任諮詢公司「博然思維」（Brunswick Group）資深顧問的帕迪拉（Christopher Padilla）也表達相同擔憂，稱該協議「前所未有且危險」。他說：「目前的出口管制是為保護國家安全，而非為政府籌措收入。這種安排看起來像賄賂或勒索，或者兩者兼有。」

加州西部法學院法學教授艾塞維斯（William Aceves）指出，是否提起訴訟通常由受影響企業自行決定，但企業、大學及律師事務所等寧願接受重罰或和解訴訟，也不願在法庭上挑戰政府。他說：「值得注意的是，即使行政部門的行動或指控毫無根據，這種現象仍然存在。這似乎就是與政府做生意的代價。」

美國政府一向堅持，出口管制是基於國家安全需求，而非經濟考量。一位匿名知情人士表示，該協議暗示「公司可以付錢換取破壞我們國家安全的權利」。