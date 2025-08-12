影／美國賓州鋼鐵廠爆炸1死1失蹤 爆炸瞬間畫面曝光

美國匹茲堡地區一家鋼鐵工廠11日上午發生爆炸，造成至少1人死亡，1人下落不明，10人受傷，搜救人員截至當天下午仍在尋找失蹤者。

NBC新聞報導，這起爆炸發生在當日上午11時前不久，地點位於匹茲堡東南方的美國鋼鐵公司（U.S. Steel）克萊頓焦化廠（Clairton Coke Works），就在兩座焦爐組之間。該廠每日約有1,300名員工上班，每年生產數百萬噸鋼鐵生產用燃料焦炭。監視器錄到爆炸當下黑色濃煙直竄天空。

VIDEO: CMU CREATE Lab/ Breathe Project captured the moment of an explosion at Clairton Coke Works. pic.twitter.com/knk2LxffLI — 100.1 FM and AM 1020 KDKA (@KDKARadio) 2025年8月11日

官員表示，調查人員正努力查明爆炸的起源與原因。

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）執行副總裁兼製造長巴基索（Scott Buckiso）說：「這顯然是一場我們想要弄清楚的悲劇。」他還表示，工廠其他區域仍正常運作。

衛生部門已在現場監測空氣品質。亞利加尼郡行政官伊納莫拉托（Sara Innamorato）指出，空氣品質監測器迄今未檢測到有害氣體或懸浮微粒超過聯邦標準，但「出於謹慎考量」，建議住在距離工廠一英里範圍內的居民留在室內，關閉所有窗戶，並將暖通空調系統（HVAC）設為室內空氣循環模式。

賓州克萊頓（Clairton）市長拉坦齊（Richard Lattanzi）向當地媒體表示，形容這是該市及鋼鐵工人社群的悲傷一天。他說：「這些人來上班，穿上裝備，為了養家糊口投入工作，卻不知道自己能不能平安回家。今天就是那種情況之一。」