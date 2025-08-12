台積電微漲0.1% 較台北交易溢價22.8%
台積電ADR周一（11日）微漲0.1%，收在242.09美元，較台北交易溢價22.8%。
美國股市周一下跌，投資人謹慎面對接下來可能影響聯準會（Fed）動向的經濟數據。美國總統川普周一簽署行政命令，將把原定周二對中國大陸關稅將延長90天，但無助拉抬股市。
道瓊工業指數收低200.52點，跌幅0.5%，至43,975.09點；標普500指數盤中一度觸及歷史高位後回落，終場下跌16.00點，跌幅0.3%，至6,373.45點；那斯達克綜合指數跌64.62點，跌幅0.3%，至21,385.40點。
費城半導體指數小跌0.1%。輝達（NVIDIA）和超微（AMD）同意將對中國大陸AI晶片銷售收入的15%上繳美國政府。這項罕見且法律上存有爭議的協議，反映川普政府願以收取金額作為放寬出口管制的交換條件。這兩家公司股價小跌，超微跌0.3%，輝達跌0.4%。
台灣加權股價指數周一上漲114.24點收在24,135.50點。台積電（2330）上漲0.4%收在1,180.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.73 +0.40 151.00 -0.84
中華電 CHT 134.57 -0.42 134.50 0.05
台積電 TSM 1,448.52 +0.11 1,180.00 22.76
聯電 UMC 40.21 -0.15 40.40 -0.47
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
