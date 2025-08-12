提名首席經濟學家任勞工統計局長 川普：未來數據會誠實、準確

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普11日宣布，他提名美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的首席經濟學家E.J. 安東尼（E.J. Antoni）接任勞工統計局局長一職；川普表示，安東尼將確保接下來公布的數據是誠實且準確的。

美國勞工統計局日前公布數據指出，7月僅增加7萬3000個職位，不如原本預期的10萬2000個；勞工統計局同時也大幅修正5月和6月的數據，原本統計分別增加14萬4000個職位和14萬7000個職位，現在卻向下修正，分別為5月增加1萬9000個職位、6月增加1萬4000個職位，一共減少25萬8000個職位。

川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他被告知勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）是由拜登政府任命；川普指控她在去年大選前捏造工作數據，以求讓民主黨總統候選人賀錦麗當選。

川普說，美國需要精準的工作數據，他已指示行政團隊立即開除這名拜登政治任命的官員，並由更合適的人取而代之；川普說，這樣重要的數據必須公平且準確，不能因為政治因素所操控。

川普11日則宣布，他提名安東尼為新任的勞工統計局局長；川普說，美國的經濟正在蓬勃發展，安東尼將確保接下來公布的數據是誠實且準確的，認為安東尼會表現的非常出色；據報導指出，安東尼長期批評勞工統計局收集就業數據的方法。

