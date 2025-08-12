美國賓州鋼鐵廠爆炸 至少1死數十人受傷

快訊

中央社／ 匹茲堡11日綜合外電報導

美國相關當局官員指出，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）位於賓州的一間工廠發生爆炸，造成至少1人喪命、數十人受傷，搜救行動正在進行中。

法新社報導，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）於社群媒體X平台發文表示：「美國鋼鐵公司克萊頓煉焦廠（Clairton Coke Works）今天發生數起爆炸。」這間煉焦廠距離匹茲堡市（Pittsburgh）約25公里遠。

他還提到：「受傷員工已被送往當地醫院接受治療，工廠的搜救工作仍在進行中。」

阿勒格尼郡（Allegheny County）警方在臉書（Facebook）發布消息：「目前官員可以確認，此次事件已造成1人死亡。」

賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）也在X發文稱，有「數十人」受傷。

部分美國媒體報導，仍有人受困於事發現場的殘骸底下。美國鋼鐵公司尚未回覆法新社的置評請求。

