美國賓州鋼鐵廠爆炸 至少1死數十人受傷
美國相關當局官員指出，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）位於賓州的一間工廠發生爆炸，造成至少1人喪命、數十人受傷，搜救行動正在進行中。
法新社報導，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）於社群媒體X平台發文表示：「美國鋼鐵公司克萊頓煉焦廠（Clairton Coke Works）今天發生數起爆炸。」這間煉焦廠距離匹茲堡市（Pittsburgh）約25公里遠。
他還提到：「受傷員工已被送往當地醫院接受治療，工廠的搜救工作仍在進行中。」
阿勒格尼郡（Allegheny County）警方在臉書（Facebook）發布消息：「目前官員可以確認，此次事件已造成1人死亡。」
賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）也在X發文稱，有「數十人」受傷。
部分美國媒體報導，仍有人受困於事發現場的殘骸底下。美國鋼鐵公司尚未回覆法新社的置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言