快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

輝達售中國H20晶片 川普證實15%營收將上繳美國

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天證實相關媒體報導，半導體巨擘輝達公司（NVIDIA）將把對中國銷售的特定人工智慧（AI）晶片營收15%繳交給美國政府。

法新社報導，川普在白宮向媒體聲稱，輝達的H20晶片是「一款舊晶片」；儘管這款晶片先前曾被美國列為出口管制目標。

川普指出，為了解除限制，他同意輝達上繳15%的銷售營收，「如果我要這麼做，我希望你們付給我國一些錢，因為我給了你們豁免，我只針對H20解除限制」。

總部位於加州的輝達生產部分全球最先進的半導體，但因為華府擔憂中國可能利用這些晶片提升軍事能力，輝達無法將最尖端的晶片出貨到中國。

輝達為了出貨中國，專門開發降規版AI晶片H2O。但這項計畫在川普政府4月收緊出口許可規定而一度陷入停滯，美國則已於7月解除這項禁止輝達對中國銷售H20晶片的禁令。

「金融時報」（Financial Times）、「紐約時報」（New York Times）等媒體報導，輝達執行長黃仁勳上週在白宮會見川普，並同意將部分營收上繳美國聯邦政府。

彭博（Bloomberg News）報導，一位匿名知情人士透露，美國超微公司（AMD）也將上繳對中國銷售MI308晶片的15%銷售營收。

輝達發言人向法新社表示：「儘管我們已有好幾個月沒向中國出貨H20晶片，但我們希望出口管制規定能允許美國在中國乃至全球參與競爭。」

這位發言人還說：「美國不能重蹈5G覆轍，失去電信領域的領導地位。如果我們奮起直追，美國的AI技術堆疊可以成為全球標準。」

路透社報導，川普還提到，他不會跟輝達公司達成協議，讓下一代先進繪圖處理器（GPU）得以在中國銷售，但也未完全排除這種可能性。

川普告訴記者：「黃仁勳還有新款晶片Blackwell。我不會就此達成協議，但也還是有可能的。」

至於是否延長8月12日到期的美中關稅寬限期，川普今天對這問題避而不答，僅說「我們拭目以待」，並對中國在跟美方談判所展現的合作予以肯定。

川普於記者會表示：「我們一直與中國相處得很好。你們可能已經聽說了，他們向美國支付龐大的關稅…我跟中國國家主席習近平的關係非常好。」

H20 美國 川普

延伸閱讀

川普：將派遣國民兵 進駐華府打擊犯罪

川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」 克魯曼「這樣」反譏

川普派兵洛杉磯遭加州控告違法 法院展開劃時代審理

相關新聞

抽成換許可…輝達、超微銷陸晶片營收 美政府拿15%

金融時報報導，輝達與超微（ＡＭＤ）已同意，在中國大陸銷售ＡＩ晶片營收的百分之十五將繳納給美國政府，以取得半導體出口許可。...

授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

美國總統川普11日簽署行政命令，授權在必要時，部署國民兵來打擊華盛頓特區的犯罪。川普11日表示，相信其他城市都在看，如果...

出口Blackwell晶片到大陸？ 川普：必須是降級版本

根據報導，輝達（Nvidia）同意繳交H20晶片在中國大陸15%的營收給美國政府，以換取美國的出口許可。美國總統川普11...

華爾街日報：陳立武赴白宮見川普 展現挺國安承諾

華爾街日報十日引述消息人士報導，美國總統川普上周無預警要求英特爾執行長陳立武辭職後，陳立武十一日走訪白宮。

川普放話驅逐街友 華府街頭部署國民兵

紐約時報報導，美國總統川普十一日表示，將出動國民兵部署在華盛頓特區，作為打擊華府街頭犯罪行動的一部分。

川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普11日在白宮舉行記者會，宣布接管華盛頓特區警力，並部署國民兵以打擊犯罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。