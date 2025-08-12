授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

美國總統川普11日簽署行政命令，授權在必要時，部署國民兵來打擊華盛頓特區的犯罪。川普11日表示，相信其他城市都在看，如果華府的治安獲得解決，川普點名紐約、芝加哥和洛杉磯等民主黨執政的城市，指接下來可能動用同樣的方法在這些城市裡打擊犯罪。

川普11日舉行記者會，聲稱華盛頓特區作為國家的首都，但犯罪率卻居高不下，尤其是未成年犯罪；川普指出，聯邦政府將介入維持華盛頓特區的治安，也不排除部署國民兵。

白宮幕僚秘書沙夫（Will Scharf）指出，川普11日簽署2項行政命令，包括聯邦政府接管華盛頓特區都會警察局，並指示國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）動用國民兵來因應華府的治安問題，同時授權赫塞斯與州長合作，在必要的時候來部署州政府的國民兵。

川普說，他相信這樣的做法在華府會獲得成功；川普表示，其他城市現在都在觀望，希望他們能夠自律，自行打擊犯罪，並取消零元保釋政策等。

川普指出，在解決華府的治安問題之後，他將看向紐約，也可能在必要的時候，於芝加哥執行同樣的政策；川普也在記者會中點名洛杉磯，皆是民主黨執政的城市。