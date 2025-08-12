出口Blackwell晶片到大陸？ 川普：必須是降級版本

根據報導，輝達（Nvidia）同意繳交H20晶片在中國大陸15%的營收給美國政府，以換取美國的出口許可。美國總統川普11日證實此事，他表示自己原來要求20%，但輝達執行長黃仁勳希望調整至15%。

川普11日表示，H20晶片是過時的晶片，中國已有相同的技術，只是有不同的名字和格式；川普說，雖然如此，但H20在中國仍有市場，所以他與黃仁勳達成協議。

川普也提到Blackwell架構的晶片，指這是最先進的晶片；至於有沒有可能銷售到中國，川普說，他還是有可能與輝達達成協議，但該晶片必須降級30%或50%。

根據路透今年5月報導指出，輝達為中國開發另一款Blackwell架構的晶片，預計最快在9月開始生產。

川普說，黃仁勳可能為了Blackwell晶片的出口許可，再與他見面；川普說，條件必須是降級之後的版本。