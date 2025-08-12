華爾街日報：陳立武赴白宮見川普 展現挺國安承諾

華爾街日報十日引述消息人士報導，美國總統川普上周無預警要求英特爾執行長陳立武辭職後，陳立武十一日走訪白宮。

知情人士透露，陳立武將與川普展開廣泛交流，介紹他的個人經歷與背景，有可能提出政府與英特爾合作構想。陳立武希望展現對美國的承諾、強調保住英特爾製造能力關係到國家安全，來爭取川普支持。

川普上周四在社群發文，點名陳立武與中資企業密切往來，嚴重利益衝突應立即請辭。川普也對英特爾如何扭轉頹勢計畫存疑。他這番介入，是美國總統公開呼籲民間企業執行長下台罕見案例，並引發英特爾投資人熱議。

路透四月報導，陳立武向許多中國先進製造與晶片公司投資逾兩億美元（約台幣六十億元），其中一些公司與中國軍方有關。

陳立武是出生於馬來西亞的華裔美籍企業主管，他曾於二○○八年至二○二一年十二月擔任益華電腦（Cadence Design）執行長。這家晶片設計軟體商遭控在此期間，非法出售產品給一所據信參與模擬核爆的中國軍事大學。益華電腦上月同意認罪並支付超過一點四億美元。

陳立武表示，他贊同川普致力推動美國國家與經濟安全的決心。陳立武三月獲任命擔任英特爾執行長，但上任僅數月已與部分董事會成員在策略上看法分歧。

英特爾在拜登任內承諾五年投資一千億美元擴充美國晶片產能，是晶片法最大受益者。陳立武近期宣布放緩俄亥俄州大型廠房建設，引發地方政界人士不滿。