川普：將派遣國民兵 進駐華府打擊犯罪

美國總統川普今天宣布，他將派遣國民兵（National Guard）進駐首都華盛頓特區，將華府警察部門納入聯邦管轄，打擊當地犯罪問題。

路透社報導，川普在華府召開記者會，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及司法部長邦迪（PamBondi）等官員陪同在側。

川普告訴記者：「我將派遣國民兵在華盛頓特區協助恢復法律、秩序和公共安全」、「我們的首都已被暴力幫派和嗜血罪犯占領。」

他還聲稱：「這是華府的解放日，我們要奪回我們的首都」、「因此我們今天宣布哥倫比亞特區（華府）進入公共安全緊急狀態。」

今年6月，美國移民暨海關執法局（ICE）等機構人員曾在洛杉磯執行大規模掃蕩非法移民行動，引發市區連日出現示威動亂。

川普當時不顧加州州長紐松（Gavin Newsom）反對，下令700名美軍陸戰隊員及4000名國民兵在洛杉磯街頭鎮暴，遭到州政府提告。