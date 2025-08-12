川普：將派遣國民兵 進駐華府打擊犯罪

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，他將派遣國民兵（National Guard）進駐首都華盛頓特區，將華府警察部門納入聯邦管轄，打擊當地犯罪問題。

路透社報導，川普在華府召開記者會，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及司法部長邦迪（PamBondi）等官員陪同在側。

川普告訴記者：「我將派遣國民兵在華盛頓特區協助恢復法律、秩序和公共安全」、「我們的首都已被暴力幫派和嗜血罪犯占領。」

他還聲稱：「這是華府的解放日，我們要奪回我們的首都」、「因此我們今天宣布哥倫比亞特區（華府）進入公共安全緊急狀態。」

今年6月，美國移民暨海關執法局（ICE）等機構人員曾在洛杉磯執行大規模掃蕩非法移民行動，引發市區連日出現示威動亂。

川普當時不顧加州州長紐松（Gavin Newsom）反對，下令700名美軍陸戰隊員及4000名國民兵在洛杉磯街頭鎮暴，遭到州政府提告。

華府 川普 美國國防

延伸閱讀

川普將出動國民兵 進駐華府維護治安

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

川普集團高爾夫球場計畫徵地 越南農民僅獲微薄補償

相關新聞

川普放話驅逐街友 華府街頭部署國民兵

紐約時報報導，美國總統川普十一日表示，將出動國民兵部署在華盛頓特區，作為打擊華府街頭犯罪行動的一部分。

川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普11日在白宮舉行記者會，宣布接管華盛頓特區警力，並部署國民兵以打擊犯罪。

川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」 克魯曼「這樣」反譏

美國總統川普11日在自家社群平台Truth Soical發文，痛批經常撰文質疑其經濟政策的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失...

川普派兵洛杉磯遭加州控告違法 法院展開劃時代審理

美國總統川普6月出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，而遭到州政府提告，法院今天展開具劃時代意義的審理。這起訴訟凸顯川普打破美...

川普將出動國民兵 進駐華府維護治安

紐約時報報導，美國國防部官員11日表示，正準備出動國民兵部署在華盛頓特區，作為川普總統打擊華府街頭犯罪行動的一部分。

大陸這個農產品都供給過剩了 川普竟敦促擴大採購量三倍

中國大陸因應國內消費減少，正擴大外銷大豆油，美國總統川普卻在美中貿易休兵即將到期前一天表態，敦促中國大陸對美國採購黃豆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。