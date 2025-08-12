抽成換許可…輝達、超微銷陸晶片營收 美政府拿15%

金融時報報導，輝達與超微（ＡＭＤ）已同意，在中國大陸銷售ＡＩ晶片營收的百分之十五將繳納給美國政府，以取得半導體出口許可。紐約時報說，這種政府對企業營收抽成交換出口許可作法，前所未見。

金融時報引述美國官員等消息人士報導，輝達與超微已同意這項財務安排，做為獲准向大陸出口晶片的條件。美國官員表示，輝達同意將在中國銷售H20晶片百分之十五營收分享給美國政府，ＡＭＤ也會將MI 308ＡＩ晶片銷售營收的相同比率上繳。兩位知情人士說，川普政府尚未決定如何使用這筆資金。

這種交換條件安排前所未見。根據出口管制專家說法，從來沒有企業為了取得出口許可而同意上繳部分營收。不過，這項交易符合川普政府模式，也就是敦促企業採取在國內投資等措施以避免關稅，並把就業和營收帶入美國。

紐時指出，這種非傳統抽成模式，符合川普日益加強干預美國企業的趨勢。今年六月，川普政府批准日本製鐵收購美國鋼鐵公司，交易條件就包含給予美國政府「黃金股」這種政府在企業中持股的罕見形式。

ＡＭＤ沒有回應置評請求；輝達沒有否認已同意這項安排，並表示：「我們遵守美國政府設定的規則，以參與全球市場。我們希望出口管制規則能讓美國企業在中國和全球保持競爭力。」

這項協議預計今年將為美國政府帶來逾廿億美元收入。根據伯恩斯坦研究公司數據，輝達年底前銷往大陸的H20晶片金額預計超過一百五十億美元，超微的ＡＩ晶片銷售額可望達八億美元。

H20晶片出口頻頻遭遇障礙。在美國前總統拜登緊縮先進ＡＩ晶片出口管制措施後，輝達為大陸市場特別設計了H20晶片。然而在四月，川普政府宣布禁止H20出口大陸，但六月川普於白宮會見輝達執行長黃仁勳後又改變立場。在接下來數周，輝達變得愈來愈擔心，因為負責出口管控的美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）一直沒有核發任何許可。

根據知情人士說法，黃仁勳上周三與川普會面時，同意這項營業額一成五上繳安排，接著ＢＩＳ在上周五開始核發輝達和ＡＭＤ晶片的出口許可。

輝達和川普政府決定向中國銷售這款晶片，引發反對。

美國安全專家警告，H20將幫助中國軍方並削弱美國在ＡＩ領域的優勢。川普政府利用出口許可換取資金，也將鼓勵北京向其他公司施壓，要求做出類似安排，以放寬半導體製造工具等其他關鍵技術出口限制。

曾在川普首任政府國安會任職的中國事務專家托賓說：「北京一定很開心，看到華府把出口許可變成創造營收工具。下一步，會是讓洛克希德馬丁公司把Ｆ-35戰機賣給中國並收取百分之十五佣金嗎？」