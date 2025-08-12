川普放話驅逐街友 華府街頭部署國民兵

紐約時報報導，美國總統川普十一日表示，將出動國民兵部署在華盛頓特區，作為打擊華府街頭犯罪行動的一部分。

川普十一日在白宮宣布，接管華府特區警力，並派遣哥倫比亞特區國民兵支援華府執法人員。

川普十一日在社群媒體發文說，「我將讓我們的首都再次偉大！」儘管華府犯罪率一直在下降，但川普聲稱當地犯罪「完全失控」，威脅要由聯邦政府接管。

警方統計數據顯示，二○二五年上半年，由民主黨管轄的哥倫比亞特區犯罪率與去年同期相比下降百分之廿六。根據司法部於川普上任前公布的數據，當地去年的犯罪率已是卅年來最低。

路透先前報導川普可能出動國民兵，但他們沒有逮捕權。國防部官員表示，國民兵將協助執法人員。

今年夏天，近五千名國民兵被部署到洛杉磯，協助平息因突襲移民行動引發的抗議。目前洛杉磯仍有約兩百五十名國民兵，其餘人員已撤離。

川普十日說，華府的街友必須遷離到「很遠」的地方。他在社群平台宣布：「我將會讓我們首都比以往任何時候都更安全、更美麗。無家可歸的人必須遷出，立刻。我們會給你們落腳處，但會遠離首都。」他還表示，會把當地罪犯送進監獄，「這一切很快就會發生」。

根據去年的政府數據，華府街友人數在美國主要大城當中居第十五。雖然每晚有數以千計的人住在庇護場所或街頭，但總數已低於疫情之前。