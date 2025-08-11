川普宣布接管華府警力 派國民兵進駐改善治安

川普11日在白宮舉行記者會，宣布接管華盛頓特區警力，並部署國民兵以打擊犯罪。

川普說，「今天是華盛頓的解放日，我們將奪回首都」。

根據華盛頓特區警方數據，華府暴力犯罪與去年相比下降了26%，目前犯罪率是30年來最低。但過去幾天，川普多次批評這個民主黨執政的城市，稱華府犯罪和無家可歸現象非常嚴重。

川普在國防部長赫塞斯、司法部長邦迪和聯邦調查局長帕特爾陪同下召開記者會，除了提到幾件華府的暴力犯罪案件，還說華府「骯髒、不安全、讓人噁心」，他將清除華府的「貧民窟」。

川普十日說，華府的街友必須遷離到「很遠」的地方，「無家可歸的人必須遷出，立刻。我們會給你們落腳處，但會遠離首都」。