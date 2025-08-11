川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」克魯曼「這樣」反譏

美國總統川普11日在自家社群平台Truth Soical發文，痛批經常撰文質疑其經濟政策的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失心瘋的廢柴」（Deranged BUM）。

川普說：「從我2016年偉大的勝選以來，為紐約時報撰文的克魯曼，便不斷預言經濟末日與慘況將至。換句話說，這些年頭下來他都是錯的，因為股市已創下新高，漲到前所未見的行情。這些因川普而失心瘋的廢柴，害民眾不敢進場。告他們！」