川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」克魯曼「這樣」反譏
美國總統川普11日在自家社群平台Truth Soical發文，痛批經常撰文質疑其經濟政策的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失心瘋的廢柴」（Deranged BUM）。
川普說：「從我2016年偉大的勝選以來，為紐約時報撰文的克魯曼，便不斷預言經濟末日與慘況將至。換句話說，這些年頭下來他都是錯的，因為股市已創下新高，漲到前所未見的行情。這些因川普而失心瘋的廢柴，害民眾不敢進場。告他們！」
克魯曼隨後也在substack平台的文章中反唇相譏，稱被川普這等人物稱為「失心瘋的廢柴」是一種榮幸，「我要把它加進我的個人簡介」。目前克魯曼也已將「失心瘋的廢柴」，加入其個人簡介。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言