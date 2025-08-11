快訊

川普痛批克魯曼「失心瘋的廢柴」克魯曼「這樣」反譏

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
克魯曼已將川普所稱「失心瘋的廢柴」，加入其個人簡介。圖／截取自克魯曼substack
克魯曼已將川普所稱「失心瘋的廢柴」，加入其個人簡介。圖／截取自克魯曼substack

美國總統川普11日在自家社群平台Truth Soical發文，痛批經常撰文質疑其經濟政策的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失心瘋的廢柴」（Deranged BUM）。

川普說：「從我2016年偉大的勝選以來，為紐約時報撰文的克魯曼，便不斷預言經濟末日與慘況將至。換句話說，這些年頭下來他都是錯的，因為股市已創下新高，漲到前所未見的行情。這些因川普而失心瘋的廢柴，害民眾不敢進場。告他們！」

克魯曼隨後也在substack平台的文章中反唇相譏，稱被川普這等人物稱為「失心瘋的廢柴」是一種榮幸，「我要把它加進我的個人簡介」。目前克魯曼也已將「失心瘋的廢柴」，加入其個人簡介。

美國總統川普11日發文痛批諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失心瘋的廢柴」。歐新社
美國總統川普11日發文痛批諾貝爾經濟學獎得主克魯曼是「失心瘋的廢柴」。歐新社

川普 克魯曼

