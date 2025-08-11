聽新聞
川普將出動國民兵 進駐華府維護治安
紐約時報報導，美國國防部官員11日表示，正準備出動國民兵部署在華盛頓特區，作為川普總統打擊華府街頭犯罪行動的一部分。
國防部官員說，川普11日將在白宮宣布，派遣數百名哥倫比亞特區國民兵支援華府執法人員。
川普11日在社群媒體發文說，「我將讓我們的首都再次偉大！」儘管華府犯罪率一直在下降，但川普聲稱當地犯罪「完全失控」，威脅要由聯邦政府接管。
警方統計數據顯示，2025年上半年，由民主黨管轄的哥倫比亞特區犯罪率與去年同期相比下降26%。根據司法部於川普上任前公布的數據，當地去年的犯罪率已是30年來最低。
川普10日說，華府的街友必須遷離到「很遠」的地方。他在社群平台宣布：「我將會讓我們首都比以往任何時候都更安全、更美麗。無家可歸的人必須遷出，立刻。我們會給你們落腳處，但會遠離首都。」
