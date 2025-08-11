川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
川普對印度祭出50%關稅，在當地引發抵制美貨聲浪。 美聯社
印度，從麥當勞可口可樂到亞馬遜及蘋果等美國的跨國企業，正面臨抵制聲浪，在一些企業與總理莫迪支持者的帶領下，因川普關稅掀起的反美情緒日漸高漲。

路透報導，全球人口第一大國印度，是許多美國品牌的關鍵市場，這些品牌在印度快速拓展，以瞄準增長中的富裕消費者群體，其中許多人熱愛國際品牌，將此視為生活向上提升的象徵。

自川普對印度產品徵收50%的高關稅後，在線上社群媒體及線下，都有愈來愈多棄美貨、改買本國產品的聲浪，雖然尚無銷售受到影響的立即跡象。

印度品牌Wow Skin Science共同創辦人喬德里（Manish Chowdhary）在領英（LinkedIn）上發布影片，呼籲支持本國農民及新創企業，以將「印度製造」打造成「全球熱門話題」，並向以料理及美妝產品風行世界的南韓學習。

印度電話駕駛服務公司執行長沙司特里（Rahm Shastry）則在領英上寫道：「印度應該跟中國一樣，有自己本土的推特（Twitter）、Google、YouTube、WhatsApp及臉書（FB）。」

莫迪10日在邦加羅爾的一場活動上，也發表了印度應更加自立自強的「特別呼籲」，表示印度科技公司為世界製造產品，而「如今是時候將印度需求排在優先順位」。

與莫迪領導的印度人民黨（BJP）有所關聯的團體「民族覺醒運動」（Swadeshi Jagran Manch），10日在印度全國各地發起小型集會，呼籲人們抵制美國品牌。該團體共同召集人馬哈詹（Ashwani Mahajan）表示：「人們正在尋找印度產品，需要一段時間才會有成果」、「（此行動）是對民族主義及愛國主義的號召。」

