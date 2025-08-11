大陸這個農產品都供給過剩了 川普竟敦促擴大採購量三倍

中國大陸因應國內消費減少，正擴大外銷大豆油，美國總統川普卻在美中貿易休兵即將到期前一天表態，敦促中國大陸對美國採購黃豆的訂單大增三倍。

川普周一在社群平台Truth Social發文說：「中國大陸擔心黃豆短缺，我希望大陸能迅速將黃豆訂單增加到原來的四倍。這也是大幅縮減中美貿易逆差的方法之一。」川普還在貼文中感謝大陸國家主席習近平，但未說明原因。

芝加哥黃豆期貨價格在川普貼文後，一周來首度重回每蒲式耳10美元之上，漲幅超過2%。

中國大陸長期擔心黃豆供應不足，黃豆是當地飲食和畜牧飼料的關鍵原料。北京和美國的關稅休戰協議將於12日到期，但川普政府已釋出善意，暗示可能延長休兵。

不過，由於國內消費者減少外出用餐，加上全球生質柴油需求上升，價格吸引到足以出口，中國大陸罕見開始外銷大豆油。

上海大宗商品諮詢機構我的鋼鐵網（Mysteel）指出，自5月以來，大豆油商業庫存激增70%，達到1,120萬噸的高水位。由於壓榨廠維持高產能，確保有足夠的大豆粕供應畜禽飼料，反而出現將多餘的大豆油出口的罕見的套利機會，這對向來以進口為主的中國來說極不尋常。

大陸海關數據顯示，大陸今年上半年出口大豆油約127,000噸，已超過2024年全年水準，出口目的地包括南韓、馬來西亞和印度等食用油需求依然強勁的市場。

國泰君安期貨資深分析師傅博在報告中說：「這反映全球植物油市場的供需正重新平衡。大陸出口增加，是因為大陸需要大豆粕，而其他國家需要大豆油。」

大陸已擴大從最大供應國巴西採購黃豆，並試運從阿根廷進口豆粕，有意在對美貿易戰之際確保飼料原料供應。

美國農業部數據顯示，截至7月底，中國大陸尚未為9月開始的新銷售年度預訂任何美國黃豆船貨。