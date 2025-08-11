快訊

曾被轟「滿口謊言」的國家讀懂了川普？三招逆轉與美關係

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴基斯坦在對美外交上實現驚人逆轉，成功爭取到川普關稅降至19%。圖為巴基斯坦民眾準備慶祝8月14日獨立日。歐新社
巴基斯坦近日在對美外交上實現驚人逆轉，成功爭取美國總統川普青睞，對等關稅由29%大幅下調至19%，與宿敵印度被課50%的待遇大相逕庭。金融時報報導，這個南亞國家以反恐合作、加密貨幣外交和印巴衝突中的戰略克制，精準迎合川普的喜好。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾今夏連兩次受邀出席美方高層活動，包括6月與川普在白宮進行兩小時私人午餐會晤，以及8月赴佛羅里達州出席美軍中東司令庫里拉的退役儀式。

穆尼爾並非國家元首，這樣的接待規格很不尋常。尤其是川普初上任時曾指責巴基斯坦「除了謊言什麼都沒給美國」。

亞太基金會非常駐資深研究員庫格曼認為，巴基斯坦非常理解如何與川普這樣一位非常規的總統打交道。

3月，巴國情報機構向美方移交一名策劃2021年喀布爾爆炸案的ISIS-K高價值特工，換來川普在國情咨文中點名讚揚。川普當時抨擊了印度的高關稅。

其次，4月，川普支持的加密貨幣公司World Liberty Financial與巴基斯坦加密委員會簽署合作意向書。巴國負責加密貨幣及區塊鏈的部長Bilal bin Saqib隨後化身影子外交官，參與美巴貿易談判，並向川普家族及親信推銷巴國「有數兆美元的礦產資源可代幣化」。

第三，在5月印巴衝突中刻意展現克制，雖擊落印度戰機但避免局勢升級，還公開高調將停火的功勞歸於川普，甚至提名他角逐諾貝爾和平獎。

曾擔任美國駐巴基斯坦大使、現任職華盛頓智庫哈德遜研究所的Husain Haqqani解讀，川普需要可炫耀的外交成績，巴基斯坦則樂於提供素材。

但Haqqani也警告，川普正在打巴基斯坦牌，以便施壓印度獲得更多好處。所以，如果川普決定再次與印度修好，可能隨時轉向抨擊伊斯蘭堡。

川普 印度 巴基斯坦

