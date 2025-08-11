美另推動美俄烏三方會談 歐洲提對等領土交換

美國總統川普15日將在阿拉斯加與俄國總統蒲亭會面，副總統范斯今天表示，美方另想促成美俄烏3方領袖的會談。歐洲提出若俄烏領土交換需對等，以及確保基輔日後能加入北約。

紐約時報指出，范斯（JD Vance）在福斯新聞網節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）表示，他認為蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基不應在川普與蒲亭15日會面前先會晤。但他暗示3方領袖之後可同台，且美國希望安排這樣的一場會晤。

他表示，白宮正在處理「會面時程安排及其他相關事宜，好讓3位領袖能共商如何結束這場衝突」。

范斯也在今天聲明，美國「不再」資助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。長期以來對軍援烏克蘭持懷疑態度的范斯表示，川普政府不再希望為烏克蘭防務提供資金，但樂見烏克蘭向美國企業購買美製武器。

范斯說：「我們美國不再為烏克蘭戰爭事宜出錢。我們希望促成和平解決，希望停止殺戮，且我認為美國人已反感繼續把自己的錢、納稅錢送進這場特定衝突。」

「但如歐洲國家願意出面，實際上是代為向美國生產商買武器，那我們沒意見。但我們不會再自己出錢了。」

川普政府今年7月與北約達成協議，向烏克蘭提供愛國者防空系統、飛彈與彈藥及其他美製武器。根據協議，北約盟國將出資購買這些裝備。

華爾街日報指出，歐洲大國與烏克蘭在川蒲阿拉斯加峰會前，就蒲亭的停火計畫提出對案。歐方對案包括：停火必須在採取其他行動前先落實；領土交換只能採對等方式，即若要烏軍放棄仍固守的頓內茨克（Donetsk）州1/3土地，俄軍也要退出札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）兩州。

重要的是，歐烏方面的對案強調基輔的任何領土讓步，都必須有牢不可破的安全保障，包括日後讓烏克蘭加入北約。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）9日下午與川普通話時提出歐烏對案。

據知情官員透露，川普特使魏科夫（SteveWitkoff）上週與蒲亭會晤後所帶回的俄方提案，是蒲亭願以停火為交換條件，換取烏克蘭交出目前仍控制的1/3頓內茨克州，其他地方則按目前戰場實控線凍結，包含俄國繼續保有已佔得的札波羅熱與赫松兩州局部。

幾名8月6日與魏科夫開會的歐洲官員表示，按魏科夫說法，蒲亭似未重申原先的強硬立場－烏克蘭必須解除武裝、撤換親西方政府及放棄烏南的赫松與札波羅熱兩州。俄國2022年舉行公投，將頓、赫、札3州的俄佔區與幾已佔得全境的盧甘斯克（Luhansk）州納入版圖。