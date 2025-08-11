快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普於當地時間10日晚間發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口的大豆，還能減少美中貿易逆差問題。圖/截@realDonaldTrump在TruthSocial
美國總統川普於當地時間10日晚間發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口的大豆，還能減少美中貿易逆差問題。圖/截@realDonaldTrump在TruthSocial

隨著美國與中國大陸的貿易協商將在8月12日屆期，美國總統川普於美東時間10日晚間11點多，發文向中國國家主席習近平喊話，稱中國不必擔心大豆短缺問題，可以大幅增加從美國進口大豆，還能減少美中貿易逆差問題。

川普在真實社群發文表示：「中國擔心大豆短缺。美國偉大的農民生產最優質的大豆，我希望中國能迅速將大豆訂單增加為原先的4倍。這也是大幅減少中國對美國貿易順差的一種方式。」

川普最後還說：「美國將迅速提供服務。感謝中國國家主席習近平。」

美中官員5月在日內瓦同意貿易戰休兵90天到8月12日，川普尚未決定是否延長休兵期，不過美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克分別在7月底和8月初表示可能再延長。

2019年時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪舉行的G20場邊會晤。路透
2019年時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪舉行的G20場邊會晤。路透

美國 川普 美中

相關新聞

美俄會談牽動中國攻台！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

美國總統川普與俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，目前尚未確定烏克蘭總統澤倫斯基會加入。政治新聞網站Poli...

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

美中關稅休兵明到期！川普發文喊話習近平

隨著美國與中國大陸的貿易協商將在8月12日屆期，美國總統川普於美東時間10日晚間11點多，發文向中國國家主席習近平喊話，...

解密川普決策圈！英外交官：白宮最能影響川普的人是她

衛報9日報導，英國官員日益觀察到，美國第一夫人梅蘭妮亞也許是最能影響美國總統川普決策的人物。川普在多個重大議題上急轉彎都...

美國昏迷女險遭活摘器官…捐贈組織逼醫生打嗎啡開刀 術前1反應救命

美國有女子在昏迷期間，險遭「活摘器官」進行移植手術！當地1名女子於2022年因突發事故被送入院，醫生證實她陷入深度昏迷…

力挽狂瀾？遭川普逼退的英特爾CEO陳立武 今赴白宮謀合作

根據華爾街日報引述知情人士的報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武預計周一（11日）造訪白宮。

