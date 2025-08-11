解密川普決策圈！英外交官：白宮最能影響川普的人是她

衛報9日報導，英國官員日益觀察到，美國第一夫人梅蘭妮亞也許是最能影響美國總統川普決策的人物。川普在多個重大議題上急轉彎都與梅蘭妮亞的意見有關，包括加薩面臨嚴重饑荒、俄羅斯總統普亭未必有心停火等。川普預計9月拜訪倫敦展開第二次國事訪問，英國政府將更著重觀察梅蘭妮亞對川普立場的影響。

衛報指出，倫敦白廳的官員總結，梅蘭妮亞是影響川普的單一最大因素；英國政府應該少花時間馴服川普，多花心力觀察梅蘭妮亞。知情人士描述，「梅蘭妮亞才是真正重要的人」。

衛報分析談到，隨著美國國務院因裁員而影響力減弱，國務卿魯比歐又兼任國安顧問，外交權力更加集中在川普及其直覺與非正式談話圈，傳統以國務院為核心的外交模式難以掌握川普的動向。

倒是梅蘭妮亞雖長年保持低調，但川普在第二任期多次公開承認，妻子的觀點會影響他的想法，甚至形容她是自己「最好的民調專家」。川普並透露，是梅蘭妮亞讓他意識到普亭在烏克蘭和平談判上可能並不真誠。

梅蘭妮亞今年稍早接受福斯新聞訪問時曾直言：「我有自己的想法，我有自己的『同意』與『不同意』，我並非總是同意我丈夫的言行，這沒關係。我給他建議，有時他會聽，有時不會。」

梅蘭妮亞在川普第一任期時曾就新冠疫情防控、墮胎等政策與丈夫意見相左，並在2018年批評將非法移民兒童與父母分離的政策是「令人心碎且不可接受」。

不過衛報也指出，梅蘭妮亞的影響力似乎僅止於口頭，川普政府的後續行動往往軟弱無力。比如川普因梅蘭妮亞關切提及加薩飢荒，但其宣稱提供6000萬美元糧援遭美媒駁斥，美駐以大使仍稱援助運作良好，顯示實質政策未變。

衛報分析描述，梅蘭妮亞在白宮的角色既帶來一絲人道希望，也讓外界難以判斷她參與決策的程度。對英國而言，即將到來的王室會晤將是驗證梅蘭妮亞能否成為英國的白宮「秘密盟友」的關鍵時刻。