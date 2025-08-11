歐巴馬與布希父子肖像改掛樓梯區 白宮訪客看不到

美媒報導，白宮工作人員已把3位前總統─歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）以及老布希（George H.W.Bush）的畫像移到樓梯區，以致訪客無緣看上一眼。

美國有線電視新聞網（CNN）引述熟悉內情消息人士的話說，總統川普指示人員把歐巴馬的白宮畫像移至大樓梯（Grand Staircase）頂端，而這個區域僅限第一家庭、特勤局（Secret Service）和特定工作人員出入。

CNN報導，此舉將使訪客無緣看到歐巴馬畫像。

報導指出，小布希與父親老布希的畫像同樣被挪到樓梯區，而前總統拜登（Joe Biden）的正式肖像尚未完成。

這並非歐巴馬畫像首次改掛至新的位置。今年4月，歐巴馬肖像被移至白宮大廳（Grand Foyer）的另一側，空出來的位置則是換上一幅描繪川普在賓州巴特勒（Butler）躲過暗殺企圖的標誌鏡頭畫作。

CNN報導，川普和歐巴馬間的緊張關係近幾個月日益升級。川普不久前指控歐巴馬及其政府成員於2016年大選期間犯下叛國罪，促使歐巴馬罕見發表聲明，說這些指控「令人憤慨」、「荒謬」，是「聲東擊西但成效不佳的手段」。

報導指出，川普和布希家族之間的緊繃關係也非一日之寒。2018年辭世的老布希曾在傳記中稱川普是「吹噓大王」，共和黨籍的他並在2016年大選中投票支持民主黨籍的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。至於小布希，也曾被川普攻擊為「失敗且平淡無奇」的總統。

CNN已聯繫白宮和非營利組織「白宮歷史協會」（White House Historical Association）尋求評論。歐巴馬辦公室發言人婉拒置評。

川普於第一個總統任期期間，曾將柯林頓（BillClinton）和小布希畫像移出大廳，改掛19世紀末總統麥金里（William McKinley）和老羅斯福（TheodoreRoosevelt）的畫像。