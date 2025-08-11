快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

美俄會談牽動中國攻台！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆7月15日出席外交委員會人事聽證會。法新社
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆7月15日出席外交委員會人事聽證會。法新社

美國總統川普俄羅斯總統普亭預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，目前尚未確定烏克蘭總統澤倫斯基會加入。政治新聞網站Politico 10日報導，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，中國大陸正密切關注川普如何透過外交手段解決俄烏戰爭，「一旦結局是普亭得利過頭，下一個遭殃的就是台灣」。

葛蘭姆接受美國國家廣播新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問於當地時間10日播出，他告訴主持人維爾克（Kristen Welker），希望澤倫斯基能參與即將展開的和平談判，並強調會談最終能否達成合理協議，將取決於多項關鍵因素。

葛蘭姆指出，理想的協議應確保「2022年的情況不會重演」，並批評在民主黨籍前總統拜登與歐巴馬任內，俄羅斯都曾入侵烏克蘭，因此他與川普的目標都是「讓戰爭徹底結束」。

葛蘭姆描述：「這會是什麼樣子呢？可能會有一些領土交換，但前提是必須對烏克蘭提供安全保障，防止俄羅斯再度發動攻擊。」

除此之外，葛蘭姆透露，中國作為俄羅斯石油的主要買家，是川普在與俄會談中的重要考量之一。

「我可以告訴各位，川普將以防止俄方第三次入侵的方式結束這場戰爭，也不會讓中國因此受到誘因而奪取台灣。」葛蘭姆說：「我們的目標不是羞辱普亭，而是要達成一項協議，確保不會有第三次入侵。」

