川普重返執政後首會普亭 峰會選阿拉斯加有原因

「川普」會將於阿拉斯加登場，成為川普回鍋白宮後首次親會普亭，也是普亭十年來首度訪美。阿拉斯加是美國的北極門戶，曾屬俄羅斯帝國，普亭只需飛越白令海峽即能抵達「失土」，讓這場峰會更有看點，也引發多重解讀。

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）15日將在美國阿拉斯加州見面討論俄烏戰爭。

「我們的代表只需要飛越白令海峽（BeringStrait），而這場重要且令人期待的兩國領袖高峰會，就應該在阿拉斯加舉行，這聽起來相當合乎邏輯」，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說。

近期因川普「釋放能源」政策而曝光率大增的阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy），8日也在社群媒體X發文指出，阿拉斯加最靠近俄羅斯的地點只離俄羅斯2英里（約3公里），使其成為兩位領導人會晤的「最具戰略意義地點」。

阿拉斯加不只物理距離與俄羅斯近，更曾是俄羅斯帝國的一部分，1867年由沙皇亞歷山大二世（Alexander II）以720萬美元賣給美國，如今想恢復俄帝榮光的普亭即將踏上阿拉斯加，討論高度牽動全球地緣政治的烏克蘭戰爭，俄羅斯軍事部落客「審慎樂觀」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，俄羅斯戰地記者寇茨（Alexander Kots）在即時通訊程式Telegram上寫道：「在阿拉斯加舉行的會晤有所有的機會成為歷史性事件。當然，前提是西方不會再搞什麼花招。」

美方分析人士則認為，川普應謹慎行事。

「川普選擇在前俄羅斯帝國的一部分接待普亭」，歐巴馬（Barack Obama）時期的美國駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）在X上寫道。

「不知他是不是知道，俄羅斯民族主義者聲稱失去阿拉斯加就像失去烏克蘭一樣，是莫斯科吃大虧，需要糾正的錯誤。」

「紐約時報」（The New York Times）曾報導，「阿拉斯加」轉手日成為俄羅斯某些極右派民族主義者的哀悼日。他們認為這項交易是孱弱的沙皇犯下的大錯。

倫敦國王學院（King's College London）俄羅斯研究所主任葛林（Sam Greene）則認為，這個地點對俄羅斯有利。

葛林說，在阿拉斯加舉行「川普」會的象徵意義糟透了，彷彿是為了展示國界可以改變、土地可以買賣。「更不用說主流俄羅斯輿論依然堅持阿拉斯加應該歸還俄羅斯的說法」。

阿拉斯加遭轉手跟烏克蘭戰爭卻存在天與地的差別。

沙皇亞歷山大二世當年在克里米亞戰爭中敗給數國聯軍，擔心無法保住阿拉斯加，加上國庫缺口擴大，於是主動提議把阿拉斯加賣給美國，藉此拉攏與美國的關係，同時制衡勢力範圍不斷向外延伸的英國。

普亭則是透過武力奪取烏克蘭領土。他在2014年強占克里米亞（Crimea），2022年全面入侵後又非法聲稱併吞另外4個烏克蘭地區。

至於交戰方烏克蘭是否出席15日的峰會，美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（MatthewWhitaker）今天表示，「有可能」。

「我確實認為這有可能。當然，不可能達成牽涉其中的每一個人都不同意的協議。我的意思是，顯然，讓這場戰爭結束是當務之急。」