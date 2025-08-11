美國昏迷女險遭活摘器官…捐贈組織逼醫生打嗎啡開刀 術前1反應救命

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
美國有女子在昏迷期間，險遭「活摘器官」進行移植手術。 示意圖／ingimage
美國有女子在昏迷期間，險遭「活摘器官」進行移植手術！當地1名女子於2022年因突發事故被送入院，醫生證實她陷入深度昏迷，往後無法甦醒，其家屢絕望地簽署器官捐贈同意書。

不過，她在手術前能聽從醫生指令眨眼，加上術前眼角曾出現淚水，醫生認為她仍有生命跡象，未料器官捐贈機構的器官協調員被指態度「咄咄逼人地」要求醫生注射嗎啡，繼續摘取女病人器官，手術室內的醫生強硬拒絕，並中止手術。

有資深護理師批評該器官捐贈機構只在乎取得器官，「態度令人作嘔」，而涉事器官捐贈機構則否認相關指控；目前院方已針對案件展開調查。

女子昏迷被診斷「無法甦醒」　家屬簽署器官捐贈同意書

綜合外媒報導，事發於2022年，美國新墨西哥州（New Mexico）38歲女子丹妮拉（Danella Gallegos）因突發醫療事故，被送入阿布奎基的長老教會醫院（Presbyterian Hospital）。醫生當時證實她陷入深度昏迷，往後無法甦醒及康復，家屢於是簽署同意書，同意讓院方為她進行器官捐贈及移植手術。

手術前能聽從指令眨眼 證實仍有生命跡象

不過在進行手術前，家人發現丹妮拉在流淚，認為仍有生命跡象，但新墨西哥器官捐贈機構（New Mexico Donor Services）職員卻解釋，「這只是反射動作，不代表她有意識」。手術當天，丹妮拉妹妹指姐姐仍然有知覺，因為握着對方的手時，發現其手有在動，直至進入手術室後，丹妮拉竟然能夠聽從醫生指令做出眨眼動作。

器官捐贈機構人員「要求醫生繼續手術」摘除器官

消息指，當時新墨西哥器官捐贈機構人員未有理會狀況，「咄咄逼人」地要求醫生為丹妮拉注射嗎啡，繼續進行摘除器官手術。幸好，當天操刀醫師堅拒服從，並緊急中止手術程序，丹妮拉才獲救一命。丹妮拉目前經已完全康復，她憶述事件時形容自己「很幸運」，「但想到事情差點就以不同的方式結束，也讓人覺得很瘋狂」。

護士狠批「只在乎取得器官」　器官捐贈機構否認指控

醫院內資深護理師涅瓦（Neva Williams）批評，「他們（器官捐贈機構）只在乎取得器官，態度咄咄逼人，非常令人作嘔」。對此，新墨西哥器官捐贈機構否認有關指控，強調不會干預醫療決策；而長老會醫院則表示，整個捐贈程序都由該組織負責，目前已針對案件展開調查。

延伸閱讀：

英女土耳其旅遊不明原因身亡 屍體運回國家人驚悉「器官已被摘」

18歲廣東少年遊大馬被綁架！虐打威脅「摘器官」勒索350萬人民幣

文章授權轉載自《香港01》

