快訊

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

知名美妝部落客荔枝兒驚傳驟逝享年36歲 老公深夜悲痛證死訊

普亭鬆口川普拍板！美安排澤倫斯基加入雙普會 但宣布不再資助烏軍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統范斯（如圖）8日於英國會晤英國外交大臣拉米。路透
美國副總統范斯（如圖）8日於英國會晤英國外交大臣拉米。路透

紐約時報10日報導，美國總統川普與俄羅斯總統預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，美國副總統范斯10日表示，正尋求讓烏克蘭總統澤倫斯基加入。此外，范斯稱美國「受夠了」，不會再出錢資助烏軍，但不反對烏克蘭向美國購買武器。

范斯10日接受福斯新聞節目訪問透露，「普亭曾表態不會與澤倫斯基談判，如今在川普斡旋下，普亭立場有所鬆動」。他表示，白宮正「就三方會談規畫時程，希望能讓三位領袖坐下來對話，討論結束這場戰爭」。

美國駐北約大使惠塔克接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，澤倫斯斯還是有可能加入阿拉斯加會談，「顯然這項決定將取決於總統川普......如果他認為最好邀請澤倫斯基加入，他就會這樣做」。

另一方面，范斯在福斯訪問中稱，美國「受夠了」資助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。他說，川普政府不希望再出資支援烏克蘭防衛，但不反對烏克蘭自行向美國企業購買武器。

范斯表示：「美國不會再資助烏克蘭戰爭了。我們希望促成和平解決，停止殺戮。」他補充，美國人也厭倦不斷將納稅金挹注戰事。

范斯接著點名歐洲如果願意挺身而出、向美國買武器，「那我們沒問題，反正我們是不會再出錢了」。

川普政府7月與北約達成協議，提供烏克蘭愛國者防空系統、飛彈與彈藥等美製武器。根據該協議，武器將由北約出資購買。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基可能出席雙普會

白宮擬邀澤倫斯基參加雙普會 澤表明拒絕割讓領土交換和平

趕在雙普會前…歐洲提方案 阻美俄瓜分烏克蘭領土

美俄峰會是普亭外交勝利？盼緩解美俄緊張 拖延新制裁

相關新聞

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

普亭鬆口川普拍板！美安排澤倫斯基加入雙普會 但宣布不再資助烏軍

紐約時報10日報導，美國總統川普與俄羅斯總統預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，美國副總統范斯10日表示，正尋求讓烏克蘭總...

UCLA和解金301億 州長批川普勒索

對川普政府此前要求洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）支付十億美元（約台幣三○一億元）巨額罰款和解，民主黨籍加州州長紐森的辦公室九...

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

路透10日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普還未做出任何...

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

根據美國政府雇員聯合會旗下分會主席，環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約，這是總統川普在聯邦政府各部會削弱工會集體談...

持H1B簽證申請綠卡 未核准前子女滿21歲恐須離境 不再受兒保法保障

國土安全部(DHS)對移民居留規定進一步緊縮，如果子女在父母申請綠卡的等候期間已年滿21歲，將不再享有居留美國的地位，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。