快訊

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

知名美妝部落客荔枝兒驚傳驟逝享年36歲 老公深夜悲痛證死訊

力挽狂瀾？遭川普逼退的英特爾CEO陳立武 今赴白宮謀合作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長陳立武。美聯社
英特爾執行長陳立武。美聯社

根據華爾街日報引述知情人士的報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武預計周一（11日）造訪白宮。

知情人士透露，陳立武將與美國總統川普展開廣泛交流，介紹他的個人經歷與背景，有可能提出政府與英特爾合作的構想。陳立武希望展現對美國的承諾、強調保住英特爾製造能力關係到國家安全，來爭取川普支持。

川普上周四在TruthSocial上發文，點名陳立武與中資企業因嚴重利益衝突，應立即請辭。此前，阿肯色州共和黨參議員科頓致函英特爾董事長葉里，針對陳立武與中資企業的關聯，以及他的前東家益華電腦近日所涉刑事案件提出質疑。

陳立武是馬來西亞出生的華裔美籍企業經理，今年3月獲任命擔任英特爾執行長，但上任僅數月已與部分董事會成員在策略上看法分歧。

英特爾在拜登任內承諾五年投資1,000億美元擴充美國晶片產能，成為晶片法案的最大受益者。然而，陳立武近期宣布放緩俄亥俄州大型廠房建設，引發地方政界人士不滿。

美國 川普 馬來西亞

延伸閱讀

硬吞了！輝達AMD同意15%中國晶片營收上繳川普政府 換出口許可

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

川普闢中亞歐洲新貿易走廊 反制北京「一帶一路」倡議

台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

相關新聞

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

普亭鬆口川普拍板！美安排澤倫斯基加入雙普會 但宣布不再資助烏軍

紐約時報10日報導，美國總統川普與俄羅斯總統預計8月15日在阿拉斯加舉行會談，美國副總統范斯10日表示，正尋求讓烏克蘭總...

UCLA和解金301億 州長批川普勒索

對川普政府此前要求洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）支付十億美元（約台幣三○一億元）巨額罰款和解，民主黨籍加州州長紐森的辦公室九...

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

路透10日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普還未做出任何...

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

根據美國政府雇員聯合會旗下分會主席，環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約，這是總統川普在聯邦政府各部會削弱工會集體談...

持H1B簽證申請綠卡 未核准前子女滿21歲恐須離境 不再受兒保法保障

國土安全部(DHS)對移民居留規定進一步緊縮，如果子女在父母申請綠卡的等候期間已年滿21歲，將不再享有居留美國的地位，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。