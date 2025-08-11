硬吞了！輝達AMD同意15%中國晶片營收上繳川普政府 換出口許可

輝達（Nvidia）與超微（AMD）已同意把在中國銷售晶片的15%營收繳納給美國政府，這是為了取得半導體出口許可，與川普政府達成一項特殊安排的一環。

英國金融時報引述包括一位美國官員在內的消息人士報導，輝達與超微已同意這項財務安排，做為上周取得獲允向中國大陸出口晶片許可的條件。

美國官員表示，輝達同意將在中國銷售H20晶片15%營收分享給美國政府，AMD也會將MI308晶片銷售營收的相同比率上繳。兩位知情人士說，川普政府尚未決定如何使用這筆資金。

金融時報上周五報導，美國商務部上周五已經開始核發H20晶片的出口許可，這時間點正值輝達執行長黃仁勳與美國總統川普會面兩天之後。美國官員還表示，政府同時也開始發出AMD晶片的出口許可。

這種「交換條件」安排是前所未見的。根據出口管制專家的說法，從來沒有企業為了取得出口許可而同意上繳部分營收。不過，這項交易符合川普政府的模式，也就是川普敦促企業採取像是在國內投資等措施，以避免關稅，這類做法是要促進把就業和營收帶入美國。

AMD沒有回應置評請求；輝達沒有否認已同意這項安排，僅表示：「我們遵守美國政府設定的規則，以參與全球市場。」

伯恩斯坦分析師估算，基於今年初實施出口管制措施前的輝達財測，輝達原先預估今年會在中國大陸銷售150萬顆H20晶片，營收約230億美元。

H20晶片的命運多舛。在美國前總統拜登緊縮較先進AI晶片出口管制措施後，輝達為中國市場特別設計了H20晶片。然而在4月，川普政府宣布禁止H20出口中國，但在6月，川普於白宮會見輝達執行長黃仁勳後又改變立場。在接下來數周，輝達變得愈來愈擔心，因為負責出口管控的美國商務部工業與安全局（BIS）一直沒有核發任何許可。

根據知情人士說法，黃仁勳上周三與川普會面時談到這項議題，接著工業與安全局在上周五開始核發許可。

在H20營收協議傳出之際，正值輝達和川普政府因決定向中國銷售這款晶片而遭到批評。美國安全專家警告，H20將幫助中國軍方並削弱美國在AI領域的優勢。

目前在詹姆斯敦基金會服務、曾在川普首任政府擔任國安會中國事務專家的托賓（Liza Tobin）表示：「北京一定幸災樂禍看到華盛頓把出口許可變成了創收工具。」「下一步，會是讓洛克希德·馬丁公司把賣F-35戰鬥機給中國嗎、收取15%佣金嗎？」