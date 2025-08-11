川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

一名美國官員指出，這項分潤安排適用於輝達的H20晶片及超微的MI308晶片；而政府尚未決定如何使用這筆資金。

輝達一名發言人向路透聲明：「輝達會遵守美國政府為參與全球市場所制定的規則。雖然我們已數月未對中國出貨 H20晶片，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國及全球市場保持競爭力。」

超微尚未立即回應置評請求。

金融時報報導描述，這類交換條件前所未見。根據出口管制專家，從未有美國企業為獲取出口許可而同意上繳收益的一部分。但這項協議符合川普政府的一貫模式：總統要求企業採取特定措施，例如進行本土投資，以換取避免加徵關稅，藉此為美國帶來就業與稅收。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師估計，根據輝達在出口管制生效前的財測，其2025年本可向中國銷售約150萬顆H20晶片，約230億美元營收。

美國7月撤銷4月頒布的H20晶片對中銷售禁令。該款晶片是輝達在拜登政府時期為配合AI晶片出口管制而特別打造。美國商務部上周開始核發出口許可給輝達，允許其向中國出口H20晶片，解除輝達進入關鍵市場的一大障礙。

川普第一任國安會的中國專家托賓（Liza Tobin）認為，北京看到華府將出口許可變成一種收入來源，肯定暗自竊喜，托賓說，「接下來是不是要讓國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）以15%分潤賣F-35給中國？」​