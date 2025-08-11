快訊

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

知名美妝部落客荔枝兒驚傳驟逝享年36歲 老公深夜悲痛證死訊

聽新聞
0:00 / 0:00

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
人工智慧晶片巨頭輝達的logo。路透
人工智慧晶片巨頭輝達的logo。路透

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

一名美國官員指出，這項分潤安排適用於輝達的H20晶片及超微的MI308晶片；而政府尚未決定如何使用這筆資金。

輝達一名發言人向路透聲明：「輝達會遵守美國政府為參與全球市場所制定的規則。雖然我們已數月未對中國出貨 H20晶片，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國及全球市場保持競爭力。」

超微尚未立即回應置評請求。

金融時報報導描述，這類交換條件前所未見。根據出口管制專家，從未有美國企業為獲取出口許可而同意上繳收益的一部分。但這項協議符合川普政府的一貫模式：總統要求企業採取特定措施，例如進行本土投資，以換取避免加徵關稅，藉此為美國帶來就業與稅收。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師估計，根據輝達在出口管制生效前的財測，其2025年本可向中國銷售約150萬顆H20晶片，約230億美元營收。

美國7月撤銷4月頒布的H20晶片對中銷售禁令。該款晶片是輝達在拜登政府時期為配合AI晶片出口管制而特別打造。美國商務部上周開始核發出口許可給輝達，允許其向中國出口H20晶片，解除輝達進入關鍵市場的一大障礙。

川普第一任國安會的中國專家托賓（Liza Tobin）認為，北京看到華府將出口許可變成一種收入來源，肯定暗自竊喜，托賓說，「接下來是不是要讓國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）以15%分潤賣F-35給中國？」​

H20 美國 拜登

延伸閱讀

川普闢中亞歐洲新貿易走廊 反制北京「一帶一路」倡議

砸錢遊說華府…不靈了 領袖直通更奏效

台積電本周董事會 三議題聚焦…預期第2季股利不低於5元

巴西擔憂遭課「俄油關稅」…總統魯拉與普丁通話 確認合作的決心

相關新聞

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

路​透引述金融時報報導，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同意將對中國大陸晶片銷售收益的15%上交國庫，換取美國政府簽發出口許口，這樣的交換條件前所未見，北京很可能暗自竊喜。

力挽狂瀾？遭川普逼退的英特爾CEO陳立武 今赴白宮謀合作

根據華爾街日報引述知情人士的報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武預計周一（11日）造訪白宮。

UCLA和解金301億 州長批川普勒索

對川普政府此前要求洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）支付十億美元（約台幣三○一億元）巨額罰款和解，民主黨籍加州州長紐森的辦公室九...

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

路透10日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普還未做出任何...

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

根據美國政府雇員聯合會旗下分會主席，環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約，這是總統川普在聯邦政府各部會削弱工會集體談...

持H1B簽證申請綠卡 未核准前子女滿21歲恐須離境 不再受兒保法保障

國土安全部(DHS)對移民居留規定進一步緊縮，如果子女在父母申請綠卡的等候期間已年滿21歲，將不再享有居留美國的地位，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。