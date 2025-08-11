川普：街友須遠離華府 立刻遷出另行安置

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，街友必須遷離到距離華府「很遠」的地方。他錯誤地認為美國首都犯罪情況有增無減，已針對由聯邦政府接管哥倫比亞特區（華府正式名稱）考量多日。

法新社報導，根據「地方自治法」（Home RuleAct），哥倫比亞特區（District of Columbia）由民選政府治理，國會僅具監督功能。川普長期對此不滿，多次表示欲把特區聯邦化，讓白宮掌握最終治理權。

他已宣布明天將召開記者會，預計公布相關計畫。

川普今天在自家社群平台真實社群（Truth Social）宣布：「我將會讓我們首都比以往任何時候都更安全、更美麗。無家可歸的人必須遷出，立刻。我們會給你們落腳處，但會遠離首都。」

他還表示，會把當地的罪犯送進監獄，「這一切很快就會發生」。

根據去年的政府數據，華府街友人數在美國主要大城當中居第15。

雖然每晚有數以千計的人住在庇護場所或街頭，這數字已低於疫情之前的水平。

川普本週稍早錯誤表示華府犯罪情況持續升高，揚言部署國民兵（National Guard）掃蕩犯罪。

警方統計數據顯示，2025年上半年，由民主黨管轄的哥倫比亞特區犯罪率與去年同期相比下降26%。根據司法部於川普上任前公布的數據，當地去年的犯罪率也已是30年來最低。

