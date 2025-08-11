起飛前機翼擦撞另一飛機 達美航空：機上198人平安

美國達美航空公司表示，旗下一架客機今天上午在亞特蘭大從登機門進行後推作業時，撞上另外一架飛機。達美航空表示，機上198人平安。

達美航空公司（Delta Air Lines）在致美聯社的簡短聲明中指出，該架飛機的機翼據報與另一架空機「接觸」。

根據航班追蹤網站FlightAware的資訊，該航班原定從亞特蘭大（Atlanta）飛往瓜地馬拉首都瓜地馬拉市，行程因而延誤的乘客後來換搭另外一架飛機。

事發當時機上有192名乘客，兩名機師和4名空服員，總共198人。根據達美航空，沒有人員受傷的通報。

當地電視台Atlanta News First報導，達美航空DL1830航班據報與一架空中巴士（Airbus）A350機型飛機擦撞。

這個航班後來據報於當地時間下午1時20分起飛。