起飛前機翼擦撞另一飛機 達美航空：機上198人平安

中央社／ 亞特蘭大10日綜合外電報導

美國達美航空公司表示，旗下一架客機今天上午在亞特蘭大從登機門進行後推作業時，撞上另外一架飛機。達美航空表示，機上198人平安。

達美航空公司（Delta Air Lines）在致美聯社的簡短聲明中指出，該架飛機的機翼據報與另一架空機「接觸」。

根據航班追蹤網站FlightAware的資訊，該航班原定從亞特蘭大（Atlanta）飛往瓜地馬拉首都瓜地馬拉市，行程因而延誤的乘客後來換搭另外一架飛機。

事發當時機上有192名乘客，兩名機師和4名空服員，總共198人。根據達美航空，沒有人員受傷的通報。

當地電視台Atlanta News First報導，達美航空DL1830航班據報與一架空中巴士（Airbus）A350機型飛機擦撞。

這個航班後來據報於當地時間下午1時20分起飛。

航班 飛機 瓜地馬拉

延伸閱讀

希臘野火肆虐釀1死 濃煙飄至土耳其

搭飛機發現前面坐的「不是人」！全機看傻暴動：快幫他升頭等艙

港盛事旺旅業 國泰81億美元買14飛機 加班加點迎歐美客

影／航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

相關新聞

UCLA和解金301億 州長批川普勒索

對川普政府此前要求洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）支付十億美元（約台幣三○一億元）巨額罰款和解，民主黨籍加州州長紐森的辦公室九...

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

路透10日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普還未做出任何...

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

根據美國政府雇員聯合會旗下分會主席，環境保護署已著手終止與工會成員的聘僱合約，這是總統川普在聯邦政府各部會削弱工會集體談...

持H1B簽證申請綠卡 未核准前子女滿21歲恐須離境 不再受兒保法保障

國土安全部(DHS)對移民居留規定進一步緊縮，如果子女在父母申請綠卡的等候期間已年滿21歲，將不再享有居留美國的地位，可...

華郵：國稅局長龍恩拒提供疑無證客報稅個資 遭川普開除

華盛頓郵報9日獨家報導指出，國稅局(IRS)拒絕提供疑似非法移民納稅人的敏感個資，導致上任不到兩個月的局長龍恩(Bill...

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

自川普總統上任後，相繼退出國際上的氣候和環保組織，也宣布退出巴黎氣候協定和聯合國教科文組織。但美國此次派代表參加日內瓦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。