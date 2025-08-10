聽新聞
UCLA和解金301億 州長批川普勒索

聯合報／ 國際中心／綜合報導

對川普政府此前要求洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）支付十億美元（約台幣三○一億元）巨額罰款和解，民主黨籍加州州長紐森的辦公室九日在社群媒體Ｘ發文表明，加州不會屈服於川普令人作嘔的政治勒索。路透同日報導，白宮尚未對此置評。

ＵＣＬＡ為加州大學系統分校之一，上周宣布聯邦政府凍結該校五點八四億美元（約台幣一七五點八億元）經費。川普此前揚言就學生抗議以色列在加薩的戰爭，削減聯邦政府對各大學的經費。

美國政府指控，學生在舉行支持巴勒斯坦的示威抗議集會遊行活動期間，包括ＵＣＬＡ的多所高教學府縱容反猶太言行，從而侵犯猶太與以色列學生的民權。加州大學表示，正研究川普政府要求支付十億美元來達成和解的方案。

紐森辦公室的前述貼文寫道，「川普將司法部當武器」，懲罰美國首屈一指的公立大學體系，並凍結醫學及科學方面的補助款，直到ＵＣＬＡ支付十億美元「贖金」，此舉形同政治勒索，加州不會屈服。

兼任加州大學董事的紐森七日就明言，「事有對錯，我們會做正確的事；這攸關我們的競爭力，攸關這個國家的命運與未來，攸關我們的主權」。

川普這招似乎套用白宮迫使美國私立名校哥倫比亞大學及哈佛大學妥協的相似策略。哥大為了解決類似的反猶指控，同意向聯邦政府支付約兩億美元（約台幣六十點二億元），而川普要求加州大學支付的金額是此一數目的五倍。哥大和川普政府達成的和解協議還包含承諾遵守規定，不在招生或招聘時考量族裔因素，以及其他若干讓步。

