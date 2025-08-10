因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

快訊

阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國副總統范斯4月23日和家人到訪印度泰姬瑪哈陵。（美聯社）
美國副總統范斯4月23日和家人到訪印度泰姬瑪哈陵。（美聯社）

路透10日報導，美國副總統范斯向美國福斯新聞說，總統川普考慮因為中國大陸購買俄羅斯石油，對中國徵關稅，但川普還未做出任何確切決定。

川普6日才簽行政命令，就印度購買俄國石油再加徵25%關稅。這疊加對印度25%對等關稅後，印度輸美商品將面臨50%關稅稅率。川普6日被問到中國會否同樣因買俄油遭到類似懲罰時，暗示確有此考量，表示「這有可能，但我不知道，現在還沒法告訴你們」。

