白宮加密貨幣顧問海恩茲宣布離職 重返民營單位

美國總統川普的數位資產顧問委員會負責人海恩茲（Bo Hines）今天表示，他將辭去現職，重返民間部門。

路透社報導，上月底，海恩茲率領的一個由多位政府官員組成的加密貨幣工作小組，說明了川普政府對「具市場定義性」的加密貨幣立法立場，並呼籲美國證券監管機構針對數位資產制定新規範。

海恩茲今天在社群平台X貼文表示：「能夠為川普政府服務，以白宮加密貨幣委員會執行主任身分與我們傑出的人工智慧和加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）共事，是我畢生的榮幸。」

塞克斯在回應海恩茲宣布離職的貼文時，對他大加讚賞。

海恩茲曾兩度角逐北卡羅來納州的國會議員，但都未能成功。

川普上個月簽署「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（GENIUS Act，簡稱天才法案），目的在為與美元掛鉤的加密貨幣（也就是美元穩定幣）建立監管制度。這項具里程碑意義的法案有望為美元穩定幣鋪路，成為日常支付與資金轉移的方式。

海恩茲是「天才法案」立法的支持者。