洛杉磯以北山區野火蔓延 消防員逐步取得控制

美國加州洛杉磯以北山區的野火持續延燒，7日爆出火舌迄今已燒毀數千英畝土地，是美西近幾週多起大火之一，不過消防人員在控制火舌上已做出進展。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據加州森林防火廳（CDF）的資料，峽谷野火（Canyon Fire）於7日下午竄出火苗，截至昨晚已焚毀超過5300英畝土地。

文杜拉郡（Ventura County）消防局發言人陶德（Andrew Dowd）昨天上午告訴CNN，這場野火已燒毀至少兩棟建築，火勢持續向東蔓延。美國廣播公司第7台（ABC 7）報導指出，加州森林防火廳說，截至今天，47%野火獲得控制。

7日火勢在短短1小時內迅速擴大，平均每兩秒就燒毀超過一個足球場面積的土地。按照這個速度計算，火勢能在不到25分鐘內，就燒毀相當於紐約中央公園（Central Park）大小的土地。

消防隊7日晚間面臨嚴峻挑戰，當時火勢尚未受控，但取得部分進展。陶德說：「一整個晚上，我們觀察到氣溫轉涼、風勢減弱，並趁此機會擴大防火線。」

洛杉磯郡消防局公布消息表示，「儘管面臨具挑戰性的天氣和地形」，消防人員昨天成功減緩火勢蔓延速度。

消防局表示，3名消防隊員受輕傷至當地醫院治療，預計將完全康復。

陶德表示，洛杉磯郡當局最初對2700戶住宅和700棟建築物發布撤離令，另有1萬4000名居民和5000棟建築物接獲撤離警告。

他也說，文杜拉郡的居民同樣接獲了撤離令，但這些地區人口較為稀少。

ABC7今天報導指出，撤離令和撤離警告已全數解除。