快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

洛杉磯以北山區野火蔓延 消防員逐步取得控制

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導

美國加州洛杉磯以北山區的野火持續延燒，7日爆出火舌迄今已燒毀數千英畝土地，是美西近幾週多起大火之一，不過消防人員在控制火舌上已做出進展。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據加州森林防火廳（CDF）的資料，峽谷野火（Canyon Fire）於7日下午竄出火苗，截至昨晚已焚毀超過5300英畝土地。

文杜拉郡（Ventura County）消防局發言人陶德（Andrew Dowd）昨天上午告訴CNN，這場野火已燒毀至少兩棟建築，火勢持續向東蔓延。美國廣播公司第7台（ABC 7）報導指出，加州森林防火廳說，截至今天，47%野火獲得控制。

7日火勢在短短1小時內迅速擴大，平均每兩秒就燒毀超過一個足球場面積的土地。按照這個速度計算，火勢能在不到25分鐘內，就燒毀相當於紐約中央公園（Central Park）大小的土地。

消防隊7日晚間面臨嚴峻挑戰，當時火勢尚未受控，但取得部分進展。陶德說：「一整個晚上，我們觀察到氣溫轉涼、風勢減弱，並趁此機會擴大防火線。」

洛杉磯郡消防局公布消息表示，「儘管面臨具挑戰性的天氣和地形」，消防人員昨天成功減緩火勢蔓延速度。

消防局表示，3名消防隊員受輕傷至當地醫院治療，預計將完全康復。

陶德表示，洛杉磯郡當局最初對2700戶住宅和700棟建築物發布撤離令，另有1萬4000名居民和5000棟建築物接獲撤離警告。

他也說，文杜拉郡的居民同樣接獲了撤離令，但這些地區人口較為稀少。

ABC7今天報導指出，撤離令和撤離警告已全數解除。

野火 陶德 美國

延伸閱讀

今午後雷雨熱區擴大！明起午後對流發展更旺盛 中南部山區恐豪雨

颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

MLB／孫興慜加盟洛杉磯足球隊 道奇金慧成自曝是粉絲

火裡來水裡去壓力大 專家「解壓4招」促消防員身心健康

相關新聞

川普要求UCLA付300億和解 加州長批：政治勒索

美國總統川普政府要求加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元（約新台幣300億元）和解，加州州長紐松（Gavin Ne...

川普名單又增加了 Fed誰當家…恐成大亂鬥

美國總統川普團隊據傳已擴大尋找美國聯準會（Fed）下任主席，評估名單新增一名資深經濟顧問及一名Fed前區域銀行總裁，這場...

龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態...

美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用...

美國土安全部長：川普新政府上台後 已逾百萬非法移民自行離境

美國國土安全部長諾姆今天表示，自從美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，已有超過100萬非法移民自行離開美...

紐約時報廣場凌晨驚傳槍響釀3人受傷 警方逮17歲槍手

美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。