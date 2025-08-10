川普要求UCLA付300億和解 加州長批：政治勒索

美國總統川普政府要求加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元（約新台幣300億元）和解，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示這形同政治勒索，加州不會屈服。

川普揚言要針對學生之前抗議美國盟友以色列在加薩（Gaza）的戰爭，削減政府對各大學的聯邦經費。美國政府指控，學生在舉行親巴勒斯坦示威活動期間，包括UCLA在內的多個學府未能制止反猶太言行，侵犯猶太和以色列學生的民權。

UCLA為加州大學（University of California）系統的分校之一，本周對外表示聯邦政府凍結了學校5.84億美元的經費。

加州大學表示正在審議川普政府要求UCLA支付10億美元以達成和解的方案。

紐松辦公室的一則貼文指出，「川普將司法部當做武器」，來懲罰美國排名第一的公立大學體系，凍結醫學和科學經費，直到UCLA支付10億美元「贖金」為止。

這則貼文又說：「加州不會屈服於川普令人作嘔的政治勒索。」

除了提出和解方案，白宮尚未出面置評。