快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

川普要求UCLA付300億和解 加州長批：政治勒索

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
川普。 美聯社
川普。 美聯社

美國總統川普政府要求加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元（約新台幣300億元）和解，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示這形同政治勒索，加州不會屈服。

川普揚言要針對學生之前抗議美國盟友以色列在加薩（Gaza）的戰爭，削減政府對各大學的聯邦經費。美國政府指控，學生在舉行親巴勒斯坦示威活動期間，包括UCLA在內的多個學府未能制止反猶太言行，侵犯猶太和以色列學生的民權。

UCLA為加州大學（University of California）系統的分校之一，本周對外表示聯邦政府凍結了學校5.84億美元的經費。

加州大學表示正在審議川普政府要求UCLA支付10億美元以達成和解的方案。

紐松辦公室的一則貼文指出，「川普將司法部當做武器」，來懲罰美國排名第一的公立大學體系，凍結醫學和科學經費，直到UCLA支付10億美元「贖金」為止。

這則貼文又說：「加州不會屈服於川普令人作嘔的政治勒索。」

除了提出和解方案，白宮尚未出面置評。

UCLA 川普 美國

延伸閱讀

路透：美國務院發言人布魯斯 獲川普提名駐聯合國副大使

歐盟與川普政府談判 凸顯避重就輕高招

美證實日15%稅率不疊加

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

相關新聞

川普要求UCLA付300億和解 加州長批：政治勒索

美國總統川普政府要求加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元（約新台幣300億元）和解，加州州長紐松（Gavin Ne...

川普名單又增加了 Fed誰當家…恐成大亂鬥

美國總統川普團隊據傳已擴大尋找美國聯準會（Fed）下任主席，評估名單新增一名資深經濟顧問及一名Fed前區域銀行總裁，這場...

龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態...

美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用...

美國土安全部長：川普新政府上台後 已逾百萬非法移民自行離境

美國國土安全部長諾姆今天表示，自從美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，已有超過100萬非法移民自行離開美...

紐約時報廣場凌晨驚傳槍響釀3人受傷 警方逮17歲槍手

美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。