川普要求UCLA付300億和解 加州長批：政治勒索
美國總統川普政府要求加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元（約新台幣300億元）和解，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示這形同政治勒索，加州不會屈服。
川普揚言要針對學生之前抗議美國盟友以色列在加薩（Gaza）的戰爭，削減政府對各大學的聯邦經費。美國政府指控，學生在舉行親巴勒斯坦示威活動期間，包括UCLA在內的多個學府未能制止反猶太言行，侵犯猶太和以色列學生的民權。
UCLA為加州大學（University of California）系統的分校之一，本周對外表示聯邦政府凍結了學校5.84億美元的經費。
加州大學表示正在審議川普政府要求UCLA支付10億美元以達成和解的方案。
紐松辦公室的一則貼文指出，「川普將司法部當做武器」，來懲罰美國排名第一的公立大學體系，凍結醫學和科學經費，直到UCLA支付10億美元「贖金」為止。
這則貼文又說：「加州不會屈服於川普令人作嘔的政治勒索。」
除了提出和解方案，白宮尚未出面置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言