舊金山反共人士聚集碼頭 響應「全民反抗運動宣言」

中央社／ 舊金山9日專電

海外反共人士全球串連發布「全民反抗運動宣言」呼籲結束中共專政。舊金山約數十人響應活動，在金門大橋旁的魚雷碼頭以自由演講、施放氣球等非暴力形式舉行，與會者訴求中共給予每位中國人基本的公民權利。

旅居舊金山的數十名反共人士今天在大霧中與全球其他城市串連，響應發布「全民反抗運動宣言」，六四鎮壓倖存者方政等人宣讀宣言，與會者自由發表演說，聲援那些向中共政權說不的人民，中國青年王涵演說表示，希望去爭取、去捍衛自己的權利。

這場活動由中國行動（China Action）和公民抵抗協會主辦。代表中國行動的向麗表示，活動訴求是希望結束中共一黨專政，希望號召全球華人進行非暴力不合作運動。

與會者高舉寫有「清算共產黨」、「審判習近平」的布條，聚集在舊金山地標金門大橋（Golden Gate Bridge）旁的魚雷碼頭（Torpedo Wharf），標語除中文外也附帶英文，引起不少人駐足圍觀，王涵指出，期盼美國當地人士也能夠看到他們的行動。

王涵說，不少美國人仍對中國感到陌生，盼藉此活動讓他們理解中共對人權的迫害。

王涵也表示，中共不僅對中國人民實施非常嚴酷的獨裁統治，同時也向全球輸出這種模式，令人擔憂；若中共有一天入侵台灣，亞洲唯一說中文的民主國家就會被占領，自由世界將面臨更大、更嚴重的威脅。

活動尾聲，與會者將氣球施放至空中。王涵說，施放氣球是這次活動的一個特別意象，代表中共滾球，以及人民對自由的訴求。

中共 舊金山 金門大橋

