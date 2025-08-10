路透：美國務院發言人布魯斯 獲川普提名駐聯合國副大使

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天在社群媒體發文宣布，他提名國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）為下一任美國駐聯合國副大使。

路透報導，自川普今年1月就職總統以來，布魯斯一直擔任國務院發言人。

川普在社群媒體上宣布提名布魯斯，並稱讚布魯斯在國務院發言人任內「表現出色」。

布魯斯曾捍衛川普政府的外交政策，從取締移民和撤銷簽證，到美國對俄烏戰爭和以哈戰爭的回應，她也曾為1項受到廣泛批評的加薩走廊武裝援助行動辯護。

布魯斯曾在福斯新聞（Fox News）擔任政治新聞撰稿人和評論員，資歷超過20年。

