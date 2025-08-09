龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態。

龐培歐八日以「一個自由和獨立的台灣是美國安全的關鍵」為題發表專文，提到美國兩黨雖在外交政策上有很深分歧，但都認知到保護台灣對美國是維持世界秩序和開放印太的關鍵。他現為保守派的華府「美國法律與正義中心」顧問。

龐培歐說，感謝美國總統川普用行動來重建嚇阻，美國準備好推翻拜登政府時期的危險政策；美國旨在拓展國家利益，並建立更自由、更安全和更繁榮的世界。

龐培歐還說，面對中國決心取代美國領導世界並掌控印太，美國此刻重申對台支持，有助達到美國的目標。龐培歐表示，美國必須發出清楚訊息給北京，讓北京知道台灣自由獨立且會一直延續。由於中國國家主席習近平一直非常明確表達對台意圖，也持續表示希望統一中國，美國有清晰戰略的立場很重要。

龐培歐認為，台灣位在世界供應鏈中心，尤其是半導體產業，台灣也位在第一島鏈的戰略位置，是區域安全的關鍵構建；台灣的民主是中國最感恐懼的，代表中國人民在民主政體下仍能蓬勃發展。

龐培歐指出，美國過去刻意的戰略模糊只會鼓勵北京對台的挑釁姿態，也誤導國際社會，增加區域風險；美國需要全面的對台戰略，包括深化美國的安全協助、經濟合作，並向外交承認移動。他不認為如此戰略過於挑釁，或會增加美中開戰風險，反而示弱才會迎來挑釁；美國對台灣自由的承諾愈模糊，習近平更可能認定中國犯台不會引起美國有意義的回應。