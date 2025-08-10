川普名單又增加了 Fed誰當家…恐成大亂鬥

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普團隊據傳已擴大尋找美國聯準會（Fed）下任主席，評估名單新增一名資深經濟顧問及一名Fed前區域銀行總裁，這場Fed主席大位角逐戰意外走向「大亂鬥」局面。

美國媒體引述高階政府官員說法報導，最新納入Fed主席評估名單的是曾擔任美國前總統小布希經濟顧問的薩默林（Marc Sumerlin），以及聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）。

目前Fed主席評估名單上據傳約有十人，其他人包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、Fed理事沃勒與前理事華許。

川普據傳已委託財政部長貝森特主導遴選Fed下任主席，貝森特將與所有人選初步面試，然後推薦一份最終可能人選名單，這份名單上的人將與川普會面。

川普曾表示，其他高階顧問也會涉入遴選Fed主席的工作。

博拉德2023年離開聖路易聯準銀行後出任普渡大學商學院院長，他曾公開表示，如果有機會的話，對擔任Fed主席感興趣。薩默林近幾年經營自己的經濟顧問公司，並透過該公司持續與貝森特互動。

Fed 美國 川普

相關新聞

川普名單又增加了 Fed誰當家…恐成大亂鬥

美國總統川普團隊據傳已擴大尋找美國聯準會（Fed）下任主席，評估名單新增一名資深經濟顧問及一名Fed前區域銀行總裁，這場...

龐培歐：美對台政策應轉向戰略清晰

美國前國務卿龐培歐八日發表文章，呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰，美國長久以來的戰略模糊策略只會鼓勵中國大陸對台的挑釁姿態...

美媒：剿拉美毒梟 川普擬出兵

紐約時報及華爾街日報八日報導，在華府今年稍早將墨西哥「西納羅亞集團」等多個販毒集團列為恐怖組織後，美國總統川普正著手動用...

美國土安全部長：川普新政府上台後 已逾百萬非法移民自行離境

美國國土安全部長諾姆今天表示，自從美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，已有超過100萬非法移民自行離開美...

紐約時報廣場凌晨驚傳槍響釀3人受傷 警方逮17歲槍手

美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕

造成病毒突變？專家稱美衛生部拿不實資訊 為砍mRNA疫苗合約辯護

研究人員表示，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪援引不實說法，為終止22項mRNA疫苗聯邦合約辯護。世界衛生組織（WHO）昨天指...

