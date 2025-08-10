川普名單又增加了 Fed誰當家…恐成大亂鬥

美國總統川普團隊據傳已擴大尋找美國聯準會（Fed）下任主席，評估名單新增一名資深經濟顧問及一名Fed前區域銀行總裁，這場Fed主席大位角逐戰意外走向「大亂鬥」局面。

美國媒體引述高階政府官員說法報導，最新納入Fed主席評估名單的是曾擔任美國前總統小布希經濟顧問的薩默林（Marc Sumerlin），以及聖路易聯準銀行前總裁博拉德（James Bullard）。

目前Fed主席評估名單上據傳約有十人，其他人包括國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、Fed理事沃勒與前理事華許。

川普據傳已委託財政部長貝森特主導遴選Fed下任主席，貝森特將與所有人選初步面試，然後推薦一份最終可能人選名單，這份名單上的人將與川普會面。

川普曾表示，其他高階顧問也會涉入遴選Fed主席的工作。

博拉德2023年離開聖路易聯準銀行後出任普渡大學商學院院長，他曾公開表示，如果有機會的話，對擔任Fed主席感興趣。薩默林近幾年經營自己的經濟顧問公司，並透過該公司持續與貝森特互動。