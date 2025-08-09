紐約時報廣場凌晨驚傳槍響釀3人受傷 警方逮17歲槍手

快訊

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕。圖／法新社
美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕。圖／法新社

美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕。

「紐約郵報」（New York Post）報導，紐約市警察局透露，這起槍擊事件發生於當地時間凌晨1時20分左右 。

槍擊事件的3名傷者，分別為18歲女性、19歲男性和65歲男性。

警方還提到，3位傷者都被送往紐約市當地醫院，目前狀況穩定。

這名17歲的嫌犯已經被拘捕，警方還在現場查獲一把槍。

鑒於嫌犯的年齡，警方尚未公開身分，也尚未對他提訴。

