紐約時報廣場凌晨驚傳槍響釀3人受傷 警方逮17歲槍手
美國媒體指出，一名17歲槍手今天凌晨在紐約市時報廣場（Times Square）開槍，導致3人受傷，目前槍手已經被警方拘捕。
「紐約郵報」（New York Post）報導，紐約市警察局透露，這起槍擊事件發生於當地時間凌晨1時20分左右 。
槍擊事件的3名傷者，分別為18歲女性、19歲男性和65歲男性。
警方還提到，3位傷者都被送往紐約市當地醫院，目前狀況穩定。
這名17歲的嫌犯已經被拘捕，警方還在現場查獲一把槍。
鑒於嫌犯的年齡，警方尚未公開身分，也尚未對他提訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言