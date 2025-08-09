美國土安全部長：川普新政府上台後 已逾百萬非法移民自行離境
美國國土安全部長諾姆今天表示，自從美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，已有超過100萬非法移民自行離開美國。
法新社報導，諾姆（Kristi Noem）在美國芝加哥召開的記者會上還說，1月以來已有數以十萬計「非法外來刑事犯」在美國被捕，且過去3個月「沒有任何非法外來者」進入美國。
她表示：「這是我們國家歷來首次有如此安全的邊界。確保邊界安全及逮捕危險罪犯，是這段時期我們首要優先事項。我們不斷努力讓危險的非法外來罪犯遠離我們的國家，無論是殺人犯、強暴犯、毒販或人口販子。」
根據諾姆的說法，已有成千上萬非法移民使用美國國土安全部開發的一款應用程式（App）「自我驅逐出境」，另有數以十萬計移民未利用政府計畫而是自行離境。
她表示：「我們認為，自從本屆政府上任以來，已有超過100萬人自主返回母國」。
