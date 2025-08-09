快訊

造成病毒突變？專家稱美衛生部拿不實資訊 為砍mRNA疫苗合約辯護

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
研究人員表示，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪援引不實說法，為終止22項mRNA疫苗聯邦合約辯護。圖為德國疫苗生產公司BioNtech於2023年12月18日展示的mRNA 3D模型。圖／路透
研究人員表示，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪援引不實說法，為終止22項mRNA疫苗聯邦合約辯護。圖為德國疫苗生產公司BioNtech於2023年12月18日展示的mRNA 3D模型。圖／路透

研究人員表示，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪援引不實說法，為終止22項mRNA疫苗聯邦合約辯護。世界衛生組織（WHO）昨天指出，這項決定是一次重大打擊。

小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）5日宣布將取消價值約5億美元（約新台幣150億元）的聯邦合約，這是他將疫苗懷疑論納入美國衛生政策核心的最新一步。

法新社報導，假訊息監督組織「新聞守門人」（News Guard）引述醫學專家說法，揪出小羅勃．甘迺迪在說明終止聯邦合約時，提出關於mRNA疫苗的不實說法。外界認為，mRNA疫苗在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間挽救數以百萬計人命。

小羅勃．甘迺迪聲稱mRNA疫苗造成病毒出現「新突變」，從而衍生新型變種病毒，導致疫情延長。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授伊凡斯（Stephen Evans）告訴總部位於倫敦的科學媒體中心（Science Media Centre）：「小羅勃．甘迺迪停止資助mRNA疫苗研發所發表的言論是錯誤的。沒有疫苗會引發新（病毒）突變，包括mRNA在內。」

小羅勃．甘迺迪曾提出2項關於疫苗有效性的說法，但之後都被證明為不實。他聲稱mRNA疫苗「未能有效預防諸如COVID等上呼吸道感染（症狀）」，還說mRNA技術「構成的風險大於好處」。

伊凡斯指出，mRNA疫苗對「COVID絕對有效，可以預防死亡、住院與臨床或亞臨床感染」。

倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授班郝姆（Charles Bangham）告訴科學媒體中心：「沒有一款疫苗是完全沒有副作用，其中有些可能帶有嚴重副作用，但mRNA疫苗與其他類型疫苗的好處遠大於風險，能拯救性命並減少疾病。」

WHO免疫接種負責人洪巴赫（Joachim Hombach）昨天說，美國終止mRNA疫苗合約的決定是一次「重大打擊」。

他說道：「mRNA疫苗是非常重要的技術與平台，在對抗COVID方面發揮極大作用。我們也知道，目前流感疫苗研發正在取得前景看好的進展。」

