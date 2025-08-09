業者砸重金遊說 川普傳考慮將大麻降級為較低危險藥物

華爾街日報8日引述知情人士獨家報導，美國總統川普正考慮將大麻重新歸類為危險性較低的藥物。

依據聯邦「列管藥物法」，大麻目前屬於「附表一」（Schedule I）藥物，被視為高度容易濫用、缺乏獲准的醫療用途，且在醫療監督下使用的安全性未被接受。拜登政府曾啟動修法，但在卸任前未能完成。

此次討論的焦點是是否將大麻降級至「附表三」（Schedule III）。雖然這不等於全面合法化，但將放寬諸多限制，簡化買賣程序，部分大麻企業可望享有減稅優惠，並促進更多醫療研究，讓這個數十億美元產業更有利可圖。

知情人士透露，本月稍早，川普在新澤西州的高爾夫俱樂部舉辦每席百萬美元的募款晚宴，出席者包括美國最大大麻公司之一的Trulieve執行長里弗斯（Kim Rivers）。里弗斯當面鼓勵川普推動改革並擴大醫療用大麻研究。川普聽後表達興趣，並向在場幕僚傳達此意向。

這場互動是大麻業者遊說川普延續拜登政府未竟改革的一部分。這些公司已向川普的政治團體捐出數百萬美元，並聘用華府頂尖說客與顧問。由於在其他政府機構無法取得進展，他們選擇直接遊說川普。

川普並非典型的大麻產業支持者，但他在2024年曾表態會在佛州投票支持大麻合法化。知情人士說，他與Trulieve 及說客巴拉德（Brian Ballard）會晤後，於當年9月公開立場，Trulieve隨即大額捐款。川普當時強調，他的政府將專注推進醫療用大麻研究，以及業界關注的其他優先事項。

多位資深官員指出，川普個人並不支持大麻，原因與他哥哥的成癮問題有關；川普本人不喝酒、不吸毒，甚至曾抱怨大麻氣味。然而，他對處理所謂「80-20文化議題」頗有興趣，即能獲得約八成民眾支持的議題。與川普交談過的人士透露，他也曾提到紐約友人因病痛使用醫療用大麻的例子。

不過，官員表示，相關內部討論仍在進行，川普最終是否拍板，尚待觀察。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885