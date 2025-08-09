川普密令美軍打擊拉美販毒集團 墨西哥總統：不歡迎

紐約時報7日引述知情人士報導，美國總統川普秘密簽署一道指令，指示五角大廈開始對政府認定為恐怖組織的某些拉丁美洲販毒集團動武，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則拒絕美國在她的國家使用軍力。

在川普政府不斷升級打擊販毒集團的行動中，決定動用美軍介入是迄今為止最激進的一步，顯示川普持續願意動用軍力，執行外界主要視為執法機關責任的任務，以遏制芬太尼及其他非法毒品流入，該指令也為可能在海上及外國陸地，直接對販毒集團採取軍事行動提供官方依據。

不具名知情人士透露，美國軍方官員已開始擬定軍方如何採取行動的方案。不過，指示美軍打擊非法販毒交易也引發法律問題，包括美軍若在未經國會授權的武裝衝突之外行動，殺害沒有構成立即威脅的平民，即便是犯罪嫌疑人，是否會被認定為「謀殺」。

目前尚不清楚白宮、五角大樓與國務院的律師對該新指令發表什麼意見，也不清楚司法部法律顧問辦公室是否針對這些法律問題出具權威意見。

針對此一消息，薛恩鮑姆表示：「美國不會帶軍隊來墨西哥，我們合作、協調，但不會有入侵，這一點被排除，絕對排除。」

薛恩鮑姆補充指出，她會閱讀川普的行政命令。她說：「這並非任何協議的一部分，完全不是。每當此議題被提出時，我們總是說不。」

美國干預拉丁美洲的歷史可回溯逾一世紀，美軍行動問題長期以來一直令該地區感到不安。無論在公開還是私下場合，墨西哥官員過去數月均拒絕美國在其境內對販毒集團採取軍事行動的提議。

目前尚不清楚墨西哥政府是否事先獲得通知。薛恩鮑姆表示，美方官員曾告知她和她的團隊，該指令「即將下達」，但據3名知情人士透露，墨西哥官員對此措手不及，並表示根據美方的行動，墨方可能會在安全和移民議題上撤回合作。

